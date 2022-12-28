快訊／民進黨敗選檢討報告出爐：黑金、學倫、網路假訊息

▲鄭文燦稍早公布檢討報告摘要。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會28日進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由檢討小組召集人鄭文燦代表提出檢討報告，據了解，該份檢討報告直指選戰期間黑金、候選人學倫事件、網路文宣戰的問題。代理黨主席陳其邁、鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆會後舉行記者會，說明檢討報告內容。

檢討報告指出，今年九合一選舉結果，顯示民進黨面臨中間選民與年輕族群的大幅流失，成為此次敗選的關鍵因素，必須深切檢討，積極回應年輕族群與中間選民的期待，重拾人民的信任；民進黨也必須誠懇面對執政成效的客觀成績與人民感受存有落差，而人民對疫情及烏俄戰爭以降導致的整體政經結構性問題，和民進黨面對若干重大議題的應處態度，存有不滿，同時，從選戰過程中，從提名策略及選戰策略，均有應檢討之處。

檢討小組提出本次選舉內外部不利因素，外部因素包括，疫情衝擊下人民生活壓力、俄烏戰爭後兵役議題的溝通、國際性通膨所導致人民生活壓力，以及民進黨對論文事件、黑道爭議與治安事件的應處議題；內部選戰策略擬定的不利因素包括，疫情影響壓縮提名時程過晚，不利組織整合、重點選區面對三角督情勢的掌握不足，議題設定困境及文宣網路攻防策略。

其中，針對黑金爭議及重大治安議題，檢討小組直指，在這次選戰過程中，扭曲了民眾對民進黨執政的形象，民進黨清廉、勤政、愛鄉土的政黨品牌，對照民眾所厭惡的黑金政治，是民進黨信賴度的基礎，此一對比，因為未能即時有效說明、清楚處理重大治安、黑金事件，造成執政不力、黑白模糊、執政特權的疑慮，以選前輿論關注的重大治安事件，如88槍擊案、國人赴柬埔寨打工詐騙案、新北桃園求職擄人案、88會館案等，影響民眾對執政黨的信任度，另外，檢調單位對買票賄選及地下賭盤仍未能杜絕，對選情也有若干影響。

該檢討報告直指，在候選人學倫事件的應處部分，有多組不同黨派與陣營的候選人皆面臨論文爭議，顯然成為選戰突出的議題，但由於各校針對學倫事件的處理原則不一，最終處置不盡相同，除了未能及時止血，設下停損點，民進黨應處方式也使外界加深對民進黨處理態度的不滿，造成候選人退選，陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而影響其他縣市的選情。

此外，該報告檢討黨部文宣部門指出，未能主動設定議題、假訊息防守不及擴散速度、各社群平台存在操作困境、封閉式社團擴散假訊息，民進黨方涉入程度有限、KOL（網路關鍵意見領袖）合作創造社群聲量低，而選後有許多討論將敗選原因歸責於部分網友自發性引起的網路攻防，造成部分民眾觀感不佳，民進黨則是認為不應該將敗選責任歸責於支持者。