北斗鎮長貪污停職...重選又上了　更一審判刑「若有罪定讞免停職」

▲李玄在涉關說案，更一審判1年8月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮長李玄在2017年間捲入貪污及販賣偽農藥案，今年 2月間二審宣判1年10月，因為同時被宣告褫奪公權2年而遭停職，他在此次選舉中才剛選，今天更一審又被判1年8月、褫奪公權2年。李玄在今天對宣判結果表示失望，強調自己「很冤枉」，會上訴到底盼司法還他清白。

李玄在家族在地方被稱為「第一家族」，李父(李順銘)也是北斗鎮長，因涉及賄選案被高院判當選無效被解職，後來由李玄在之妻楊麗香補選連任二屆，卸任後由李玄在披掛戰袍出征，並順利當選。

李玄在於2017年擔任鎮長服務處主任時，遭人檢舉幫親人關說，任意進入掩埋場傾倒垃圾，因此獲得不當獲利7萬7千餘元，涉貪一審被判5年6月，今年2月18日二審宣判改為1年10月，但因涉及貪污圖利罪，被褫奪公權2年，雖然刑期降低，但已當選鎮長的他，仍被縣府依地制法公告停職，由民政處副處長邱錦模代理。

李玄在被停職後除了拚上訴，也持續深耕基層，今年再度披戰袍與王東魚、顏宏霖角逐鎮長，以6887票當選鎮長，如今更一審仍舊維持原判，李玄在表示，仍會上訴到底，盼司法能還他清白。

彰化縣民政處表示，依據地方制度法第78條、79條相關規定，停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定，縣府尚未收到判決書，其法律效果仍應依判決內容而定。