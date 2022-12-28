趙少康開嗆蔡英文：兵役乾脆延長3年　「讓老共嚇得渾身發抖」

▲蔡英文宣布義務役延長為一年。（示意圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

蔡英文總統昨（27日）召開國安高層會議，拍板義務役延長為一年。對此，媒體人趙少康狠批，蔡英文的「和平靠國防，國防靠全民」不通，蔡英文式的備戰不能避戰，更直言乾脆把役期延到三年，「老共不嚇得渾身發抖皮皮剉？」

趙少康28日在臉書發文表示，從今年8月2日時任美國眾議員議長裴洛西訪台，一直到今天不到5個月，堅持了70年的海峽中線不見了，中國的飛機、軍艦、無人機跑進12浬領空領海也不敢吭聲，到東海岸嘉山基地外海拍照宣揚我們也只有裝作沒聽到，無人機在金門馬祖上空飛來飛去，也只能拿信號彈裝腔作勢。

▲蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

「這是避戰嗎？現在有比較少備戰？所以戰禍臨頭？」趙少康痛批蔡政府，「保不了和平，那些國防、國安大員到總統是不是都該下台？古今中外哪一國的國防是靠全民？那何必當兵呢？軍隊是不是統統解散算了！」

趙少康稱，「昏庸比貪污還可怕，阿扁最後一年紅衫軍已經佔領凱達格蘭，估計小英也快了」，如果從4個月延役到一年就叫備戰，就可以避戰，那我們乾脆把役期延到三年，「老共不嚇得渾身發抖皮皮剉？」

趙少康認為，今天搞到台灣的年輕人要去當兵打仗，完全是蔡英文、民進黨兩岸政策錯誤所造成，馬英九的時候兩岸和平穩定發展獲得美國人的讚許，台灣經濟發展良好；蔡英文一上來台灣變成世界最危險的地方之一、變成戰爭的引爆點，「我們為什麼要為民進黨的錯誤政策背書？」