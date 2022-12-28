轟延兵役是「沒當過兵的總統幻想」　他嗆：當1年兵就能對抗解放軍？

▲蔡正元於臉書開轟義務役延長政策。（圖／攝影中心攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文27日拍板義務役延長為一年引發各界討論，國民黨前立委蔡正元28日就透過臉書開轟，「青年當一年兵，台灣就能變強」，這是沒當過兵的總統的幻想，他痛批，「以為當過一年兵的台灣年輕人，就能對抗起碼三年募兵而來的解放軍，真的有夠瞎」。

針對義務役恢復一年，蔡英文表示，「只要台灣夠強，台灣就不會變戰場，青年就不會上戰場」，對此，蔡正元反批，「但是只要總統夠差勁，台灣就一定變戰場」，而且不只青年，而是人人都得被迫住戰場。

蔡正元批評，蔡英文在2016年曾說「她當總統一切保持現狀」，現在要青年當兵一年，就已不能保持現狀，台灣也要準備變戰場，他並重轟蔡英文，「青年當一年兵，台灣就能夠強」，這是沒當過兵的總統的幻想，以為當過一年兵的台灣年輕人，就能對抗起碼三年募兵而來的解放軍，真的有夠瞎。

蔡正元也諷刺，蔡英文這麼崇拜烏克蘭，那就派民進黨所有黨公職人員，現在就去烏克蘭住半年，看看烏克蘭有沒有倒了。

此文一出也有不少網友留言發表看法，「烏克蘭不夠強嗎？但現在是戰場」、「反正就是聽美國的，台灣會變第二個烏克蘭」、「成了戰場不算最差的，成為墳場才恐怖！」