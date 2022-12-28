恢復1年兵役是校正回歸！　陳水扁父子點名1人害無可用之兵

▲前總統陳水扁（右）與兒子陳致中（左）。（圖／翻攝陳致中臉書）



記者賴文萱／高雄報導

總統蔡英文27日宣布義務役延長為一年，針對民國94年後出生的役男開始實施，引起多方議論。前總統陳水扁和高雄市議員陳致中，先後發文力挺表示，義務役恢復到2008年的1年役期是正確的，而且是為了把歷史罪人馬前總統錯誤決策「校正回歸」。

陳致中指出，李登輝前總統在總統大選前，將義務役役期從2000年1月1日起縮短為1年10個月；陳水扁前總統2000年520就任總統後，8月1日起首度實施替代役，並逐年調整徵兵：募兵比例，從6：4變成4：6，才有可能再進一步縮短役期。

他強調，自2004年1月1日起，每年縮短役期2個月，直到2008年縮短為1年。這已經是役期的極限了，沒想到馬英九前總統上台後硬推全募兵制，無視中國大敵當前，以及美方的嚴重關切，特別是軍方專業意見。馬英九勉強推動4個月役期，礙於軍事訓練不足，導致無可用之兵，國家安全產生嚴重危機。

陳致中說，如今蔡英文總統為了捍衛國家安全，經過2年審慎評估，宣佈恢復到2008年的1年役期，這當然不是為了打仗，反而是為了保護家園、不要打仗，因為一個國家沒有最基礎的國防力量作為支撐及有效嚇阻，敵人開啟戰端的機會就會更高！

他認為，蔡總統的決定或許必須承受很大的社會壓力以及反對聲音的批評，但蔡總統作為三軍統帥，以國防整體需求及2300萬國民安危為念，絕對是正確的，也是負責任的好總統，而且是為了把歷史罪人馬前總統錯誤的決策「校正回歸」。

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



事實上，陳水扁昨日也在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」發文表示，前總統李登輝在總統大選前，把義務役縮短為1年10個月，陳水扁則在上任後首度實施替代役，並逐年調整徵兵募兵比例。陳水扁表示，他將比例從6：4變成4：6，才有可能進一步縮短役期，便從2004年起每年縮短2個月，直到2008年役期縮短為一年。



陳水扁說，「沒想到馬英九上台硬推全募兵制，無視對岸大敵當前，及美方的嚴重關切，特別是軍方專業意見。馬英九勉強推動4個月役期，礙於軍事訓練不足，導致無可用之兵。如今蔡總統為了捍衛國家安全，經過2年評估恢復到2008年的1年役期，既無關俄烏戰爭，也不再有選舉考量，這才是我們的好總統！」