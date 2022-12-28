「只有嚇阻才能避戰」　沈富雄轟蔡英文：為了像個國家必須擺擺樣

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板義務役役期延長到1年，喊話台灣處在威權主義擴張的第一線，唯有備戰才能夠避戰，能戰才能止戰。對此，前民進黨立委沈富雄28日痛批，備戰頂多使大家不必倉惶應戰，只有嚇阻才能避戰，「但台灣99%的嚇阻要靠老美，小咖的我們只能幫個小忙擺擺樣；而為了像個國家，小英必須擺擺樣，這點我可以體諒。」

蔡英文昨日於國安高層會議拍板我國義務役役期延長至一年，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄及國防部長邱國正等人都陪同出席。蔡英文表示，台灣處在威權主義擴張的第一線，「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」。

然而，此說法遭到沈富雄批評，他認為「嚇阻才能避戰，能贏才能止戰」，無論小備、中備或大備都不能避戰，備戰頂多使大家不必倉惶應戰，只有嚇阻才能避戰。不過，沈富雄也強調，「台灣99%的嚇阻靠老美，小咖的我們只能幫個小忙擺擺樣，但老共未必想打，只要美中不打，台海就無戰事，而台灣無事全球就無事。」

另針對蔡英文稱「能戰才能止戰」，沈富雄指出，烏俄戰爭中，烏克蘭人算是能戰，可戰爭開打迄今約一年，還是不能止戰；因此，他認為，只有能贏才能止戰，但能止的也只是戰役不是戰爭。

沈富雄直言，美中之間不會開戰，他們不敢打也不能打，因為贏了也是焦土一片；若美中不打，為了統獨台海也不會打，因為小兩岸（指台海兩岸）將會融入大兩岸（指中美兩岸），他批評「台海無事，全球無事，可為了像個國家，小英必須擺擺樣，這點我可以體諒。」