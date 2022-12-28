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4個月義務役「不是拿退伍令」！　他曝1伏筆：其實可以抓去補

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲現行4個月的義務役訓練制度將恢復為1年。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著總統蔡英文拍板，現行4個月的義務役訓練制度將恢復為1年，首批要當回1年兵的則是2005年後出生的役男，這讓大票已當完、或正在當4個月兵的男性都鬆一口氣。不過，就有網友貼出一張照片，直呼有伏筆，「義務役4個月拿到的是結訓令，代表可以被抓去補滿8個月」，話題引發議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦「很多人不知道四個月不算退伍的八卦？」貼出「結訓令」的照片表示，「義務役4個月拿到的是結訓令，代表可以被抓去補滿8個月或用教召天數折抵才能拿到退伍令，除役年齡36歲可以隨時用行政命令調整」，忍不住直呼根本是伏筆。

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仔細看看結訓令，下方結訓人員須知處列了4項，包括「一、結訓人員依法列為後備軍人」、「二、後備軍人依法應接受動員、臨時、教育、勤務、點閱各種召集及主管機關之編組管理」、「三、後備軍人應對公務有終身保守機密之責任」、「四、本結訓令應妥為保管，如有遺失，請向戶籍所在地縣（市）後備指揮部（服務中心）申請補發遺失證明」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲4個月義務役是拿到「結訓令」，而非「退伍令」。（圖／翻攝自PTT）

照片一出引發話題，「還好我拿的是退伍令」、「4個月替代役拿到的是替代役退役證明，讚」、「開戰時，退伍一樣被抓回去當兵，有差嗎」、「你要一堆已經開始輪班的回去當兵，企業不幹死你才怪」、「我第一批4個月的都要30了，老闆會抓狂」、「哪間公司可以讓你請公假8個月的？召回去公司不跳腳有鬼。」

據悉，先前媒體曾詢問軍事訓練役役男拿到的是「結訓令」而非「退伍令」，憂心兵役延長後須補兵役。對此，國防部發言人孫立方回應，初步規劃就沒有補兵役問題，「因為是按照年次來區分」。

民進黨立委王定宇也曾在立院質詢國防部長邱國正，詢問目前同年次的人，已經接受軍事訓練役的年次，未來不管義務役變革為何，基本上不會受影響，體位沒有影響、役期也沒有影響？邱國正表示，「都沒有影響。」現在軍事訓練役的資格，將來役期延長以後，一樣服4個月；所以將來會有一個曲線，「一開始延長兵役的人很少，接著逐年增加；原本4個月的很多，然後會慢慢減少」。

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