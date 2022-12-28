陳琬惠就職不分區立委　喊話林姿妙：一起合作為宜蘭謀福祉

▲陳靜敏（圖左）、陳琬惠宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

遞補不分區立委的民眾黨立法院黨團主任陳琬惠、民進黨前立委陳靜敏今（28日）上午在立法院宣示就職，陳琬惠表示，她會以國會立委角色繼續推動競選宜蘭縣長的政見，喊話宜蘭縣長林姿妙一起合作，為宜蘭福祉努力。

不分區立委高虹安、周春米分別當選新竹市長與屏東縣長後，遺缺由陳琬惠與陳靜敏分別遞補，並於28日在立法院長游錫堃、大法官見證下，宣誓就職，民進黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文、立委陳歐珀、民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委吳欣盈皆到場。

典禮結束，陳琬惠受訪表示，她感謝在宜蘭縣長選舉中，縣民給予的肯定，她會以國會立委角色繼續推動競選政見，包括社福、青年創業、地方創生等；因此她對要對宜蘭縣長林姿妙說，雖然林目前有些問題需要面對，但林是現階段宜蘭縣民最信任的首長，希望兩人能一起合作，為宜蘭福祉努力。宜蘭縣長期中央預算貧瘠，希望中央、地方一起攜手，從法治角度，為宜蘭縣爭取相關中央預算。

對於誰遞補黨團主任？邱臣遠說，目前還在徵詢人選中，有進一步消息會對外公布；目前5位委員在民眾黨團運作上是無縫接軌、非常順暢，有新的人事案會統一對外公布。