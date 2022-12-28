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正式就職！　民進黨陳靜敏、民眾黨陳琬惠遞補不分區立委

中選會公告，陳靜敏、陳琬惠遞補第10屆立委。（圖／翻攝自Facebook／陳靜敏、陳琬惠）

▲中選會公告，陳靜敏、陳琬惠遞補第10屆立委。（圖／翻攝自Facebook／陳靜敏、陳琬惠）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選結束，民進黨不分區立委周春米當選屏東縣長、民眾黨高虹安則當選新竹市長，兩人25日就職後，不分區席位將分別由前立委陳靜敏、民眾黨團主任陳琬惠遞補，並將在今（28日）宣誓就職。

在高虹安當選新竹市長後，依照不分區名單排序及婦女保障名額限制，立院民眾黨團主任陳琬惠預期遞補該不分區缺額，陳琬惠這次同樣參選宜蘭縣長，儘管選戰失利，但受惠於高虹安當選，陳琬惠從縣長落選人一躍成為民眾黨準立委，是台灣政治史上罕見經歷。

至於周春米不分區席次，民進黨遞補第一順位是前立委陳靜敏，陳靜敏在陳其邁2018年競選高雄市長時就曾遞補不分區立委，2020年陳靜敏再次獲不分區提名，雖席次向前移至17名，但因民進黨不分區政黨票僅得以分配13席而無緣連任，成為女性候選人的落選頭。

而根據中選會公告，兩人將在28日早上宣誓就職，其任期到第10屆立委任期屆滿之日為止。

而這是陳靜敏自2018年後第二次遞補立委，陳當年是第一位護理專業背景立委，推動多項醫護相關法案修正，二個菜鳥會期，皆獲得公督盟評鑑為優秀立委。

陳靜敏表示，護理師仍面臨人力短缺、資源匱乏、薪資低和執業環境不佳等問題。卸任立委後，自己回歸大學任教卻更積極參與專業團體運作。作為台灣護理學會理事長，秉持學會的宗旨任務，我認真推動護理專業的發展、促進護理學術研究與提高護理教育水準的倡議。

對於遞補不分區，陳靜敏表示，2023年自己將再起，繼續為護理而戰。希望能建立起一座重視護理專業的灘頭堡。但第十屆立委的任期只剩下一年，在未來的這一年會更努力的增能護理、提升護理師的形象與地位、讓國家社會看到護理的價值、知道投資護理將帶來全球健康的改善，期待能對護理有更好的尊重與對待。

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