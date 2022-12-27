國防部擬「大學4年完成服役」　綠委有異見：不能因小失大

▲蔡英文（中）、賴清德（左）、蘇貞昌（右）出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日公布，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役，中午先與黨籍立委進行兩個半小時的便當會。據轉述，國防部會中提出讓役男可在大學4年期間同時完成服役和學業的構想，不過，有不只一名黨籍立委提醒，應該妥善與大學做溝通，畢竟不同科系有不同的修業學分、課程設計，切勿因小失大，影響學生的學力。

蔡英文下午親自召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。

據轉述，蔡英文今天中午率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及國防部、內政部、勞動部、教育部等部會首長，與民進黨立委進行便當會，會議時間長度約2個半小時，下午2點半左右離開台北賓館後，驅車返回總統府召開記者會。

▲蔡英文今天中午與黨籍立委便當會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立法院黨團幹事長羅致政會後受訪說，會中依序由蔡英文、賴清德致詞，國防部及內政部進行簡報，總共有10幾位立委發表意見，整體來說，民進黨團支持政府恢復徵集1年義務役的政策，預計行政院院會本周四通過該案後，送交立法院查照，就會完成相關立法程序。

與會者指出，會中氣氛融洽，多名立委分別針對增加義務役薪資、軍人保險和勞工保險差異進行發言，或表達全力支持，提醒應該釐清這次不是「延長役期」而是「恢復1年期的義務役」等概念。

值得注意的是，針對國防部會中提出，將會與大專院校溝通，就修業方式等提供必要彈性，讓役男不會因為服役而延遲就學或進入職場，可提供彈性修業制度，使役男可在大學4年期間選擇同時完成服役與學業，有不只一名與會立委提醒，這涉及教育部的規定和大學自主，畢竟每個科系要修多少畢業學分是有其道理的，不能夠因小失大，教育部必須全盤考慮。

據轉述，有與會者指出，國防部的構想立意良善，是政府的美意，不過這不能強制每所大學都要做到，畢竟不同的科系有不同的課程設計，例如有些科系要修完大一的課程才能繼續修大二、大三、大四，或者需要比較長時間的實習，如果單純用「4年」時程思考，可能影響學生的學力、職場競爭力，提醒除了給予誘因，亦應妥善與大學做溝通。唯與會的教育部長潘文忠並未對此發言回應，僅點頭表示同意。

此外，針對外界關注的替代役部分，內政部次長陳宗彥會中報告，新制的替代役役男月薪將與常備兵相同，家庭因素替代役役期為1年、宗教因素替代役役期為1年2個月，94年次以後的替代役役男薪俸將比照常備兵，每月實領2萬320元，但不再開放申請專長因素與研發資格替代役。

▲黨團幹部羅致政、郭國文參與便當會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）