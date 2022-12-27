義務役恢復1年案　柯建銘：立法院會最快1月9日處理

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘推估議事時程。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文27日宣布，經過兩年評估檢討，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役。民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪說明，若行政院會本周四通過該案，依法將送立法院備查，推估最快將排入1月9日院會報告事項，若有黨團提案要求備查改審查，則將於當日付委。

▲總統府今天舉行「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨團幹事長羅致政今天下午受訪說明，整體來說，民進黨團支持政府恢復徵集1年義務役的政策，預計行政院會本周四通過該案後，送交立法院查照，就會完成相關立法程序。

不過，依據過去議事經驗，國民黨立法院黨團針對鬆綁萊克多巴胺美豬進口、福島5縣食品解禁輸台等重大議案，均曾提案要求將行政命令備查改審查，力主立法院不應該迴避實質審查，外界也關注，未來是否將有黨團提案，要求恢復1年義務役案應由備查改為審查。

對此，柯建銘今天晚間受訪說明，倘若本周四行政院會通過恢復1年義務役案，將提報立法院備查，於1月3日程序委員會列入報告事項，最快可在1月9日院會處理，若無黨團提案改為審查則通過，若有黨團提案改審查，則將交付委員會審查，一切按照程序來。

羅致政亦指，本來行政命令的程序就是查照後公告之，至於要不要審查，因為過去反對黨針對重要議題，包括美豬、日食等，都要求採取審查，所以當時才會有這樣的想法，既然是重大議題，或許反對黨會要求改為審查，如果大家都沒意見就照程序；至於如果有在野黨團提議，要將這個報告事項從備查改交審查，他說，民進黨團不會反對。

根據《立法院職權行使法》規定，各機關依職權或法律授權訂定的行政命令，應提報立法院備查，若有委員或黨團認為修訂有違反、變更或牴觸法律時，得將該行政命令交付相關委員會審查，而各委員會收到院會交付審查的行政命令，應於3個月內完成之，逾期未完成者，視同已審查。