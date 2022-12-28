羅文嘉支持兒子服1年義務役　喊改變軍中形式主義＆馬屁文化

▲羅文嘉表示「羅小弟」長大後會服義務兵役，作為父母覺得很好。（圖／翻攝自Facebook／羅文嘉）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣布將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役，家長們意見兩極。民進黨前秘書長羅文嘉的兒子還未成年，他28日有感而發說，「羅小弟」長大後會去服義務兵役，作為父母他覺得很好，雖然自己服役時覺得苦悶，事後卻充滿回憶，也學習到很多，並指應該大刀闊斧改變軍中的形式主義與馬屁文化。

羅文嘉今天透過臉書撰寫長文，回憶軍旅生涯，他表示，那個年代有不少人不想服役，因為覺得浪費生命，自己也曾猶豫掙扎過，但後來想想，生命無需那麼匆忙，既然是國民義務，就盡該盡責任，他先在鳳山步兵學校接受3個月的步兵基礎訓練，再分發到虎尾空軍警衛部隊接受2個月的專長訓練，結訓後帶著大背包，搭南迴鐵路到台東志航基地報到。

羅文嘉談及，當時他的任務是機場安全維護，作爲警衛排長，白天要帶部隊照表操課，夜晚要輪流到機場各駐點查哨，固定要操練反空降演習，年度還被指定參加國軍體能戰技大賽，「所以也是這樣過來，做父母的不用擔心，孩子已不是孩子，體能與意志的磨練，在我看來，對孩子的成長是正面的。」

羅文嘉指出，義務兵役恢復1年，部隊訓練內容當然要大變革，軍中特有的形式主義與馬屁文化，更要大刀闊斧改變，不要辜負納稅人的用心，還有目前替代役內容也要做變革，除了與整體國防戰備架構（含消防救災）外，其他分發各級政府行政機關的替代役都應廢除，才是公平，避免為保家衛國需要的軍事義務役，成為各機構的廉價勞力。

羅文嘉強調，「我們的下一代，會一直享有自由民主，他們也會是腦袋有料、身體強健、陽光樂觀的一代」，1年兵役，還有基本工資，外帶勞退基金，真是幸福很多。