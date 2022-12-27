快訊／義務役實領2萬320元　加保險餐費平基本薪資

▲民進黨團幹部羅致政、郭國文會後接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

針對義務役役期延長，總統蔡英文27日上午召開國安高層會議討論，中午與執政黨全體立委進行兩個半小時的便當會。針對多名立委呼籲義務役薪資應比照基本工資，黨團幹事長羅致政會後受訪說明，所謂每月可領2萬320元是「實領薪資」，還會加上軍人保險、健保、主副食費用，跟基本薪資的酬勞差不多，並沒有低於基本薪資的情況。

羅致政今天下午受訪轉述，今天座談會從中午12點開到下午2點半，依序由總統致詞，國防部及內政部進行簡報，總共有10幾位立委發表意見，整體來說，民進黨團支持政府恢復徵集1年義務役的政策，行政院院會本周四通過該案後，將送交立法院進行查照，就完成相關立法程序。

對於外界高度關注的義務役薪資調整，羅致政說明，外界可能在定案之前還沒辦法完全了解全案，事實上，所謂每月可領2萬320元是「實領薪資」，還會加上軍人保險、健保、主副食費用，加起來大概就等於基本薪資26,400元了，差幾10塊而已，結構就是基本薪資，實領則會超過2萬元。

針對義務役役期及訓練內容調整，羅致政稍早受訪說，從2024年開始，94年1月1日之後出生的役男將會服1年義務役，訓練內容將以「實、量、新」3方面改革，包括實戰化訓練、拉長訓練時間長度、新型武器等，例如可能參加漢光演習等聯合操演，將原本40發打靶數量增加至1年至少超過800發實彈，納入紅隼、標槍、無人機操控，希望讓役男真正有收穫，絕對不是過去浪費時間的訓練。

媒體關切，此次調整役期及訓練內容，是否與美國有關？羅致政強調，包括日本、新加坡、澳洲、菲律賓等國家都提升軍事投資，不是因為兩岸情勢緊張，或是民進黨挑釁，中國地區威權擴張、軍事力量提升對所有國家造成挑戰，每個國家都採取必要作法，台灣當然也不能置外於整個趨勢。

媒體另詢問，延長役期是否會影響2024總統及立委選舉？羅致政說，包括蔡英文、賴清德均在會中提出，2024年選舉最重要是以國家利益為思考重點，選舉利益不該是思考重點，如果恢復徵集1年的義務役是國家利益所在，也是必須的，「我們別無選擇，必須選擇對台灣有利的一個作法」，對於2024選舉是否有利不是考量因素。

郭國文並指，賴清德強調以國家利益為優先，沒有政治考量，作為執政黨當然國家利益優先。