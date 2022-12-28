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兵役恢復1年「薪水戰技都提升」　鄉民傻眼：當初幹嘛要改成4個月

▲▼國軍金門防衛部，金防部太武操演。（圖／記者林名揚翻攝）

▲總統蔡英文27日宣布，未來義務役役期延長至1年，鄉民傻眼「當初為什麼要改成4個月啊」。（圖／記者林名揚翻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

總統蔡英文27日召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，拍板義務役役期延長到1年，消息引發各界熱議。一名網友在批踢踢表示，記者會上的講法，明顯指當初役期改4個月是錯誤的，「那麼當初為什麼要改成4個月啊？」

原PO在批踢踢說，總統拍板義務役役期延長，根據記者會上的說法，明顯指當初規劃4個月役期是政策錯誤，所以改回當1年兵，而且看起來規劃蠻好的，薪水提升、戰技提升，「那麼當初為什麼要改成4個月啊？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「因為本來要全募兵，沒想到台灣人不來」、「原本打算全募兵制，但根本沒人簽志願役」、「笑死人，當初錯誤，上台怎不敢馬上改」、「現在招不到才說多好，其實軍隊本質根本沒變」。

也有人說，「看到恢復成1年，我心裡默默覺得好爽」、「原本軍隊根本不用太多人，現在卻連按鈕的人都沒有了」、「自以為可以推募兵制」、「就徵不到啊，當然要延到一年義務」、「真的覺得改4個月是白癡決定，浪費時間」。

▲▼當初為什麼要改成4個月？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼當初為什麼要改成4個月？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

我國義務役的歷史變革，中華民國《兵役法》於1933年公布，規定滿18歲至45歲男子有服兵役之義務，兵役分國民兵役及常備兵役。國民政府1949年遷台後，因應兩岸情勢嚴峻，啟動實施「徵兵制」，並於1951年修正《兵役法》，規定常備兵陸軍役期2年，海軍、空軍與陸戰隊3年，

美國1979年與中華民國斷交，國際外交政治局勢出現變化，讓我國戰略思想從「反攻大陸」的攻勢主調，轉變為以固守台澎金馬地區的守勢防衛作戰，因此當時規模巨大且裝備老舊的國軍部隊兵力遭到檢討，隨著中共百萬大裁軍、台灣解嚴、兩岸開放探親，兩岸局勢緩和，讓政府決定整編、精簡國軍。

義務役方面1990年7月所有軍種役期統一為2年，時任總統李登輝確定「不以武力為追求國家統一之手段」決策，數年內逐步推動「精實案、精進案、精粹案」3階段裁軍，1999年7月推廣全民國防，2000年時，扁政府的國防部正式成立專案小組，規劃與評估「募兵制」。

2004年起義務役役期改為1年6個月，接著兩次以2個月為區間縮短，直至2008年元旦起全軍種義務役役期皆為1年。馬英九接任總統後，2008年5月責成國防部推動「全募兵」，預定4至6年完成轉型，然而由於徵收兵源不足，馬於2011年宣布預計2013年實施的全募兵制跳票。

行政院2012年核定「募兵制實施計畫」，但招募成效仍不理想，全募兵制不斷推遲，但全募兵依然被列為最終目標，加上當時兩岸政治、軍事局勢穩定，因此立法院2013年通過《志願士兵服役條例》修正案，確立志願役為主，義務役為輔的制度，1993年前出生役男服役1年，1994年後出生服4個月軍事訓練役。

政黨輪替後，蔡英文政府上任，確立持續採「徵募併行」制，而國防部於2018年起停徵1993年12月31日以前出生的役男服役1年役期，至此義務役只剩4個月的軍事訓練役，直到2022年12月蔡英文總統拍板義務役恢復1年，2005年以後出生役男役期將延長為1年，時間將於2024年上路。

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