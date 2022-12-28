「替代役薪資將和常備役一樣」　花敬群預告：明行政院會後完整說明

▲花敬群表示，替代役薪資會調整到跟一般役一樣。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日拍板，94年次以後義務役役期延長到1年。替代役部分也一並作出調整，將取消3年制的專長、研發替代役類別。對於替代役薪資部分，代理內政部長花敬群28日回應，替代役薪資會調整到跟一般役一樣，相關配套措施會在周四行政院會做完整說明。

立法院內政委員會28日審查112年度中央政府總預算案關於內政部部分，花敬群列席報告並備質詢。

立委鄭麗文質詢時指出，替代役事實上就是台灣徵兵轉募兵期間的過渡制度，如果要恢復義務役，替代役有無考慮取消？還是保留？

花敬群回應，替代役一定要保留，當初設立替代役有兩個原因，一個是逐漸兵源過剩，另有一個是宗教因素，有些人信仰就是不能拿槍、追求和平，早期確實有一些宗教信仰者因此被判刑。

鄭麗文表示，昨天總統做整套的宣布、非常完整，但民防、替代役這一塊，昨天幾乎只字未提，昨天提到義務薪資要調漲，那替代役呢？對此，花敬群回應，一樣，替代役薪資會調整到跟一般役一樣。

鄭麗文指出，昨天總統報告非常完整、國防部也到立院報告，那內政部何時說明？對此，花敬群表示，第一階段會在這周四、行政院會對役政部分做完整說明，會後記者會會向全民說明替代役調整配套內容，至於全民國防後備體系還在做盤點。