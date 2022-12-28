兵役恢復1年！94年次男學測前收「國家大禮包」崩潰　釣出天選之人

▲義務役拍板恢復至1年。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

總統蔡英文27日宣布義務役恢復為1年，適用對象為民國94年（即西元2005年）後出生的役男，消息曝光後立刻掀起熱議。有網友就發現，明年準備要考學測的高三男學生中，有一部分的人就在這次的適用範圍內，不禁感嘆「今年高三男生好可憐」。文章曝光後掀起討論，但也釣出天選之人。

民國94年1月1日後出生役男，兵役延長至1年消息曝光後，原PO就在「Dcard」發文表示，有一部分的高三男生在這次兵役延長的範圍內，但現在學測剩下不到3周，這些人還收到來自國家的「大禮包」，恐怕很影響準備考試的心情。他也說不知道為什麼政府急著宣布此事，「不能等學測完再宣布嗎？」同時慶幸自己只需要服役4個月，「果然幸福感是比較出來的」。

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▲原PO認為，兵役延長會影響部分高三男學生考學測的心情。（示意圖／記者許敏溶攝）

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「這樣他們會更有動力考醫科、電資」、「沒事各位，我相信你們會遇到很好的長官」、「學測前後宣布有差嗎？反正有認真準備考試的4年後才要當，沒有準備的也不影響啊」、「宣布一年就會影響學測？會被影響的人別讀了吧」、「不敢回國了，只能讀到研究所了」、「你以為決定好的事情不公布就不會傳出來嗎？到底在想什麼」。

另外，有人慶幸表示，「還好我弟弟是93年次的」、「幸好我92（年），不然我一定會憂鬱症」，還意外釣出天選之人，「男友93年12月31日，真的一天之隔差超多」、「我有一個93年12月31日出生的弟弟，他應該要感謝我媽幾百遍才對」。

也有人指出比起兵役時間，訓練內容和軍備更為重要，「進去真的是浪費時間，訓練內容不改，時間怎麼延長都一樣啦」、「如果裡面能學到什麼實用的那還有延長價值，重點是訓練課程沒啥改變，進去還不是浪費時間」、「當一年兵真的可憐，好好訓練個屁，都在掃地、拖地、洗窗戶、拔草，是要訓練什麼」、「軍備爛成這副德行，延長役期有什麼用，別人戰機都能垂直起降了，台灣還在F-16」。