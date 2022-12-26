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小主管當眾嫌爆她的交換禮物　OL委屈走心！網卻喊恭喜：值得

▲聖誕節,交換禮物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲OL準備的交換禮物被狂嫌。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我覺得我沒有送到那麼差，而且這不就是一個趣味性活動嗎？」一位OL日前在Dcard委屈發文，說公司玩預算300元的交換禮物，小主管抽到她準備的東西後，卻直接在全部人面前抱怨，把嫌棄掛在嘴邊就算了，還想找別人換禮物。貼文一出，不少網友反而點頭，恭喜她這300元花得「很值得」。

這位女網友文中表示，準備禮物時，因為她任職績效單位，左思右想後，便挑了招財貓和速溶咖啡，「結果被一個小主管抽到，他直接在全公司面前一直說，『這三小啊？超爛，還是盜版的』。」她當下也只能打哈哈，沒想到對方又說，「我對那個咖啡沒興趣，我寧願換回我的遙控飛機。」

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小主管抱怨完還不罷休，竟然到處想跟別人換禮物，「一直大聲嚷嚷就算了，有一個環節是覺得自己禮物爛的上台，讓其他人投票最爛，他第一個上去，繼續說：『這個那麼爛，你們要投我吧』。」更傻眼的是，「抽到他送的遙控飛機（夜市打彈珠送的）也有上去，他還說：『欸我跟你換回我的遙控飛機，我不要這個』。」

上班族,社畜,主管,上司,公司,接案,。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲小主管當眾抱怨抽到的禮物很爛。（示意圖／pakutaso）

原PO本來想說算了，可對方絲毫不顧她的感受，一直講讓她很難堪，「我那麼愛面子，更何況我覺得我沒有送到那麼差，而且這不就是一個趣味性活動嗎？」覺得搞成這樣很委屈，「我東西拿一拿就進辦公室了，也沒有參與拍團體照」，忍不住直呼，「公司的聖誕節交換禮物成為我今年的惡夢。」

貼文一出，許多人都看傻，「只有國中生才會那樣……心智年齡有夠低」、「很多人就是自己禮物明明很爛，卻嫌棄別人到不行」、「這情商也太低了吧！整個很尷尬」、「我跟妳遇到很類似的事，我送的禮物也是被大主管嫌棄，直接在眾人面前說我雷，說禮物有多爛。真的不懂都做到高階主管了，為什麼還要這樣講話呢？」

還有網友反而恭喜原PO，「妳放心，如果是我是其他同事，看到小主管這樣鬧，我會在心裡對他打個大叉叉。因為這個人很NG，300元的交換禮物，真的拿不起也放不下，笑死人」、「不用把這種人的話放在心裡，畢竟你們的層級完全不一樣～」、「花300元看到一個人的應變能力以及自身的素質與性格，不貴還很值得！」

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