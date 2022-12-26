與曖昧對象「聖誕節大戰3回」！台北女看手機驚：我睡了別人老公

▲台北女子和曖昧對象過聖誕節，卻發現對方有家室。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

交友要謹慎，否則不小心就可能變成第三者！台北一名女子最近認識了新對象，2人相處了1個月，前幾天一起度過聖誕節，還收到對方送的禮物，萬萬沒想到，男方是有家室的人，讓她有如晴天霹靂般，赫然發現自己睡了別人的老公，感到震驚不已。

原PO在《Dcard》論壇分享，自己在月初認識一名男子，對方隻身來台北工作，2人個性融洽、聊天也很熱絡，因此她覺得有機會可以發展成情侶。昨（25日）是聖誕節，2人一起過節，更意外的是，男方送了金戒指當禮物，「他說，他的生命中遇不到第2個像我這樣特別的人」，對比上一段感情，被嫌到一無是處，讓她既驚喜又感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子內心充滿罪惡感。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO和男子約會結束，回到對方的租屋處，不僅發生關係，還進行了3回合，但是她一直感覺不踏實，不知哪來的膽子，趁男方睡著時偷看手機，赫然發現眼前這個男人已經結婚，而且已經當爸了，妻子和小孩都在中部，「我的天！」

原PO看到男子和老婆的甜言蜜語，頓時充滿罪惡感，回想月初去算命占卜，結果顯示會變成小三，如今不禁感到頭皮發麻，內心天人交戰，「我現在到底要不要走？我還沒讓他知道我知道這件事」。

此文一出，網友紛紛留言奉勸，「不要毀了別人的人生，更不要毀了自己的人生」、「趕快離開吧，趁陷得還不深的時候」、「如果妳還繼續，那就是妳渣」。

延伸閱讀

▸ C羅去沙國踢球好處多 戰績壓力低居住環境「堪比國王生活」

▸ 男諧星配對成功「瘋狂索吻」畫面曝光 小20歲女偶像開心宣布同居

▸ 韓國女駕駛特斯拉突聞燒焦味 下車後竟起火燃燒到剩骨架