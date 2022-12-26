上繳手機裝MDM！私密相簿「被偷看45分鐘」　役男怒抓真相更氣了

▲原PO的相簿被偷看。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

上繳手機以後，私密照片竟被看光光！一名男網友發文指控，他入伍之後，軍方因為要灌MDM（Mobile Device Managemnt，智慧型手機自動化管理系統），所以要求大家把手機密碼改為0000，不料當他拿回手機卻發現，他的相簿竟被打開了45分鐘，擔心有外流疑慮。

男網友在Dcard上，以「求高調 軍中灌MDM 相簿被偷看45分鐘」為題發文，提到他本（12）月1日入伍後，軍方因為要灌MDM，要求大家把手機密碼都改成0000。然而幹部5日將手機發回時，他卻透過螢幕使用時間發現，他的相簿被打開了45分鐘。

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由於相簿有私密的照片、影片以及重要資料，因此原PO馬上聯繫女友協助報警；接著他也詢問同梯，對方說已向幹部說明此事。不過，警察6日通知軍方時，連上幹部卻不知此事，直到當天下午，營輔導長才告訴原PO灌MDM的負責人是誰。

原PO因為擔心有外流疑慮，所以詢問輔導長，灌MDM時是否有監視器或其他幹部在旁邊看著？結果對方說沒有監視器、也沒有幹部在那邊看。6日晚上監察官了解情況時，灌MDM的負責人還說自己當時灌到睡著，到了隔天（7日）才承認有看。

▲原PO發文求高調。（圖／翻攝自Dcard）

由於軍營沒有普查，所以後來原PO就反問，其他人的權益怎麼辦？活該被蒙在鼓裡嗎？結果監察官說，要不要告是其他人的事情，是因為原PO有報上來，才會處理。原PO也說，7日以後，軍方高層沒再找他進行其他說明，反而是輔導長要求他別煽動同梯，「若是我一個人，也許負責人還賠得出來；但若是大家都要，那他就誰也賠不了，因為他沒什麼錢」。最後，班長也打電話幫負責人求情，「要我（指原PO）不要告他（指負責人）、讓他留案底，希望能和解」。

原PO也在文中寫道，因為一直等不到軍方後續處理的結果，所以他決定將此事訴諸媒體，不料當晚營輔導長就打給他，稱負責人翻供。這時他又不禁納悶，為何當時不普查？「監察官表示，當時事發不普查的原因，是因為軍方上層怕被報媒體，因此否決了普查」。

原PO更補充說明，他會把文章寫出來就是想提醒其他人，且他實在不能理解灌MDM時，為何沒有監控或其他幹部在旁監督？此外，軍方的態度，一直讓他覺得很不積極，「軍方想把這件事情壓下來，從一開始的輔導長和班長跟我說的，到後面報媒體，才知道原來這消息根本就還沒出這個旅部」。

針對此事，根據《三立新聞網》報導，軍方表示，查看該役男（原PO）手機相簿的志願役士兵核予2大過處分，且已在今（26）日召開汰除會議，列汰除對象，整起案件也函送憲兵隊調查。