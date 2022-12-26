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爆乳同事「天天低胸＋短裙」！闆娘「1招反擊」...網笑：老闆賺到

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲同事上班穿太火辣，引老闆娘反擊。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

實習記者林郁婷／綜合報導

大家上班都穿什麼呢？一名網友表示，公司一名女同事有著性感身材，每天上班都穿得非常火辣，不是爆乳裝就是超短裙，讓老闆娘很不高興盯上她，不過她依然每天花枝招展，沒想到沒多久就看到老闆娘去弄頭髮、做臉，讓網友笑說「老闆是最大贏家，賺到了！」

一名網友在「匿名2公社」發文表示，他一位女同事每天上班不是穿「爆乳裝」，就是「超短裙」或是露肚子，老闆娘要她上班不要這樣穿，「客人來不好看」。那位女同事很不以為然，向原PO說「應該是她威脅到老闆娘，畢竟老闆夫妻還算年輕才40初」，原PO則建議她不管理由是什麼，「老闆娘都說了，照辦就是了」，但是女同事仍然不聽，依舊每天花枝招展。

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沒想到過一段時間後，他們就發現老闆娘變漂亮了，不僅去弄頭髮，還跑去做臉，這時那位同事又說了「應該是她讓老闆娘產生了危機感」。

網友看完後紛紛留言笑，「危機感大大提升」、「輸人不輸陣」、「每天爭奇鬥艷的公司」、「感覺也不錯，老闆娘有動力去打扮」；也有網友笑稱在這2女爭奇鬥艷下，漁翁得利者就是老闆，「老闆表示賺到了」。

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