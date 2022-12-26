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聖誕節討吃高檔餐！他「騎機車赴約」被逼租豪車　妹子嗆：不過分

聖誕節女友討吃高檔餐廳，他騎機車赴約被狂嫌。（示意圖／Pexels）

▲原PO從1週前就提醒男友訂高檔餐廳，還要送高級保養品當禮物。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「連一點付出都不願意，真是一個騙子！」一名女網友抱怨，自己和男友交往多年，雖然知道對方家境不好，但她認為未來共同努力賺錢就好，誰知日前2人一起過聖誕節，她從1週前就提醒男友訂高檔餐廳，還要送高級保養品當禮物，不料男方當天竟然騎機車赴約，讓她當場傻眼，認為男友不願意付出。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，「我跟男友從大一就在一起了，後來大二時他爸媽過世，那時我就知道他家真的沒有什麼錢，因為連喪禮費用，都是他親戚幫忙出的。我也認為以後一起努力賺錢就好，但是我發現，日子果然會被這些柴米油鹽給打敗。」

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女網友提到，「聖誕節前一個禮拜，我就不斷提醒他，要訂某間高檔餐廳，還要送SK2整套給我當禮物給我，畢竟難得過聖誕節，我這樣要求他，不過份吧？沒想到他晚上要來接我去餐廳吃飯時，竟然騎他的機車來。我當下整個傻眼，我跟他說，我們現在要去的地方，都是豪車出入，你就要騎你這台破機車帶我去？你現在馬上給我去租一台高級車子！」

原PO透露，「我更生氣的是，就在我們吵架時，他把原本要去吃的餐廳退掉了，還把要送我的SK2，拿去網路上賣掉。他說他為了過這個節日，還跟朋友借了3萬塊，我還東嫌西嫌的，我要是沒跟他道歉，他就要分手。是他到底想怎麼樣？禮物沒送，耶誕餐沒吃，還要我道歉？是他才要來跟我道歉吧？」

（圖／翻攝自匿名2公社臉書）

▲原PO認為男友不願意付出。（圖／翻攝自匿名2公社臉書）

貼文曝光後，大批網友傻眼直呼「都已經知道他沒什麼錢，你還要求這麼多，我看你只想要花完他的錢再說你真是個沒用的男人」、「感情問題一律建議分手，而且他配不上你這個公主，他可以找到更好的另一半」；也有人認為，「這種故事寫的很爛～想讓人仇女嗎」、「哪裡來的反串劇，用心點好嗎」。

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