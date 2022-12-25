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蔣萬安剛上任就政見跳票？曾拋女閣員比例1／3　議員批：現在才1／6

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安25日上任，並率副市長、一級機關政務首長宣誓就職典禮；但民進黨台北市議員顏若芳批評，蔣萬安剛上任就政見跳票，原本承諾未來女性閣員比例提高至三分之一，但至今僅約六分之一，與承諾有明顯一大段差距。

顏若芳25日表示，蔣萬安剛上任就跳票，「不要以為自己有蜜月期，即起就要受監督！」在蔣萬安競選市長提出的政見當中，第一大項「好好工作」其中就有細項「女性大舞台」，承諾未來市府女性閣員比例提高至三分之一。

顏若芳指出，但綜觀目前蔣萬安提出的31位首長級閣員，僅有2月才上任的副市長林奕華、都發局長王玉芬、社會局長姚淑文、觀傳局長陳淑慧、公訓處長何雅娟共5位是女性，僅約六分之一，離蔣萬安的承諾三分之一明顯有一大段差距離。

顏若芳批評，蔣萬安寧願犧牲市民權益，硬找個林奕華來做政治操作，也不要完成對市民的承諾，真是不知道國民黨人才是多缺？未來4年希望蔣萬安好好努力，戰戰競競完成對市民的承諾，大家都會盯著看。

對此，台北市政府發言人羅旺哲回應，蔣萬安秉持用人唯才原則，性別是重要遴選標準，同時平衡考量包括專業在內的多重因素，除了性別比例外，新上任北市府團隊也將重視法規及政策中的性別意識，追求實質平權。

面對蔣萬安小內閣還要再多6名女性，才能到達當初的三分之一政見？而國民黨台北市議員游淑慧則緩頰，那就得請蔣萬安增加女性的覓才，但自己以前在市府至今，都感嘆女性政務官確實比較難找，因為女性通常比較考慮家庭因素，不願意離鄉背井，這也是以前尋覓女性政務官常常面臨到的問題。

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