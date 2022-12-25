蔣萬安上任首日！　「這項政見」火速達成了

記者邱晟軒、袁茵／綜合報導

台北市長蔣萬安參選時曾提出政見，擔任市長後「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂」。豈料，今（25）日台北市長交接典禮上一段意外插曲，就讓資深媒體人黃揚明笑稱，蔣萬安的政見達成了！

台北市長柯文哲、蔣萬安25日進行交接儀式，不過，典禮過程中出現了一段意外插曲，當司儀喊出全體肅立、正要喊唱國歌前，坐在台下第一排的蔣萬安的小兒子蔣得宇突然爆哭出聲，讓蔣萬安妻子石舫亘急忙安撫，最後只好在幕僚人員陪同之下，緊急將小兒子抱離現場，也讓典禮順利進行下去。

▲蔣萬安二寶突然大哭，意外成為交接典禮插曲。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，蔣萬安選前就曾經提出擔任市長的首要目標，他表示「我對台北的願景，也不只是冰冷的建設。城市需要有人，才會溫暖，台北絕對不能只是一個符號，否則他無法成為台北人的家園，他強調要透過政見和相關政策的落實，「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂」。

蔣萬安強調，「投資台北下一代，就是投資這座城市的未來」，他表示過去這幾年遇到許多年輕父母、情侶不願意生小孩，這是個非常嚴重的問題，尤其8年來新生兒人數持續下探，過去一整年，相較郝市府時期更是減少了一半，所以未來要透過政策實施，真正減輕願意生孩子的年輕爸媽的經濟壓力。

針對交接典禮時兒子在台下暴哭一事，蔣萬安事後受訪時坦言，二寶難得來參加就職典禮，也用了他的「特殊方法」打招呼、緩和現場氣氛，後來二寶到後台跟太太透過轉播收看，當下就非常乖，而且緊盯銀幕，二寶其實非常開心也興奮，還喊出「把拔」兩字。

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