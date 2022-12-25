蔣萬安就任後的十大市政挑戰　社會住宅成民眾關注第一名

▲台北市長蔣萬安宣誓就職典禮 。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安25日宣誓就職，如何帶領市府團隊解決市政問題，為上任後最大任務，而其中，社會住宅更是市民最關心的重點。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，最被民眾討論的十大台北市政問題，包括社子島開發、2050淨零排放、人口外移、托育、大巨蛋、長照、內湖交通、房價、都市更新，而最受關注的即為社會住宅。

針對居住正義，蔣萬安拋出政見，強調「社宅不是萬靈丹」，因此會爭取額度更大的租金補貼幫助市民，而前台北市長郝龍斌就定位社宅是青年公宅，入住資格為20至40歲年輕人，未來他若當選市長，會保留更高比例戶數給40歲以下年輕人入住。

蔣萬安進一步提出「青銀換居」，在老舊公寓旁建設有電梯的社會住宅，老年人搬入新社宅後釋出房間，經北市府維修，再透過「包租代管」及誘因，包括較便宜租金，承租給年輕人。

另外，蔣萬安也提到要解決租屋黑市問題，包括與民團合作，透過包租代管，逐步建立「租屋時價登錄」；第二，去識別化公開相關資訊，比如公布某區域租金價格，而非公布地址，以此建立透明機制，確保交易安全。

台北市長柯文哲8年執政今畫下句點，在監交人、行政院副院長沈榮津的監交下，把市長印信交給新任市長蔣萬安，正式卸下市長職務。

蔣萬安於交接典禮上表示，自己要全力推動的「4扇機會之窗」，包括讓台北成為繁榮之都、留住人才、推行智慧建設，以及帶領台北推廣地方特色，也鼓勵市府人員「少說多做」、「用行動突破框架」，所有符合市民利益、台北發展的建議或作為，都要積極提出、全力落實，突破不必要的行政框架與舊習，「我絕對當大家的後盾！市民就是我的『頭家』，只要是對市民好的事情，『拚落去』就對了！」