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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只林奕華！蔣萬安這2小內閣「明年才上任」　議員批：接軌變脫軌？

▲▼台北市長蔣萬安宣誓就職典禮 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布由立委林奕華擔任副市長，但要等到2月才會上任，引發外界批評；但據了解，除了林奕華之外，體育局長王泓翔也要等到1月6日才上任、研考會主委俞振華則預計要到2月，使台北市議員們批評，這些人是沒準備好，還是怕林奕華一個人會太難看？

蔣萬安於25日交接就職，上午10時45分在市政大樓12樓進行新任副市長、一級機關政務首長宣誓就職典禮，但除了確定於2月才會上任的林奕華未到之外，蔣萬安宣布的佈達令也未提及王泓翔、俞振華，引發質疑。

據了解，除了林奕華之外，將接體育局長的王泓翔要到1月6日才能上任，而欲接研考會主委的俞振華則是2月。對此，台北市政府發言人羅旺哲證實，王泓翔、俞振華目前都還有原本業務，等待完成後就會上任；至於時間點，蔣萬安會尊重他們處理情況。

▲▼台北市長蔣萬安與市府團隊大合照。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安與市府團隊大合照。（圖／記者李毓康攝）

民進黨台北市議員簡舒培質疑，這些人是沒準備好，還是怕林奕華一個人太難看，所以才是2月就職？從11月26日選完至今的整個團隊籌備，若該辭職、請假就都要做好，「為什麼可以這樣辜負台北市民？我覺得這樣團隊不及格且沒誠意。」也凸顯出國民黨因為勝選而驕傲，認為自己要當4年，就算人沒有找齊，「你能拿我怎麼辦」的傲慢態度。

社民黨台北市議員苗博雅指出，在選舉過程中，就可以看出蔣萬安是個政策準備不足的候選人，當選後團隊無法到位，是意料之中，只是最重要的副市長竟懸缺，研考會主委則是最重要府級政策PM，如今也懸缺，讓人非常憂心，「市政接軌會不會變成市政脫軌？」

苗博雅提及，除了大巨蛋問題外，因為台北田徑場整修，台北市2023年會面臨沒有任何符合國內最高級別聯賽規格的足球場困境，負責相關業務的體育局長遲遲不到位，「這些爛攤子，誰負責解決？」

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