打造「亞洲智慧新都」張善政就職　將數位科技導入市政領域

▲新任市長張善政就職由唐鳳部長監交印信。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛、楊熾興／桃園報導

桃園市第三屆市長張善政25日上午9點宣誓就職。活動主軸為「拚桃園善好」，讓桃園朝向富足、團結、年輕、開放、航空、科技且重視婦幼權益。張善政強調新市團隊為專業熱忱效率和操守，帶領市府團隊將數位科技導入市政領域，讓桃園成為領航台灣、連結國際的國門之都，打造為安全、宜居、國際化和科技化的「亞洲智慧新都」。

▲▼張善政向參加就職典禮民眾和民代問候。（圖／記者楊淑媛攝）

今日上午由唐鳳部長監交鄭文燦和張善政印信交接，包括前桃園縣長、國民黨黨主席朱立倫親自到場觀禮，展現對桃園市政及未來發展的重視；由於張善政的新市府團隊不乏多位是朱立倫、吳志揚擔任縣長時的回鍋局長，以及多名鄭文燦市長任內的局處長留任，預料可以很快接手市政、嫻熟運作。

第三屆桃園市長就職典禮活動主軸為「拚桃園善好」，讓桃園朝向富足、團結、年輕、開放、航空、科技且重視婦幼權益的方向前進、實踐善好共生、世代與族群共榮。桃園是獨一無二的航空科技城，擁有豐富的科技資源及國際交流優勢，未來張市長將運用自身豐富的資訊科技背景，以及多年在企業與中央單位的管理與創新經驗，帶領市府團隊將數位科技導入市政領域，包括智慧交通、智慧城市、環境保護、智慧防災及公共安全等領域，為孩子營造國際化、數位化的教育環境，讓桃園成為領航台灣、連結國際的國門之都，更要將桃園打造為安全、宜居、國際化和科技化的「亞洲智慧新都」。

張善政強調，新市府團隊將以專業熱忱效率和操守，市政新團隊將全力善用智慧城市科技，加大對婦女及幼兒的照顧、嚴控公共工程品質、友善扶植青年創業、強化勞工生活保障、優化大眾交通運輸、活用獨特觀光優勢等市政重點項目，以展現市府團隊的動能與熱忱，全面提升桃園的競爭力，也為市民帶來更好的生活品質。