許淑華盛裝出席就職典禮驚豔全場　坦承「有點冷」1年前就挑好

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第19屆縣長宣誓就職及交接活動，國民黨籍前立委許淑華正式走馬上任，也成為南投縣史上首位女性縣長，而她更以一襲黑色連身長裙套裝和高跟鞋盛裝出席、大秀纖細高挑好身材和招牌長腿，驚豔全場；在寒流低溫中，許淑華笑稱「有點冷」，也透露早在一年前就挑上這套服飾、準備穿來參加就職典禮，自信爆表。

南投縣長就職典禮上午9時在縣府文化局演藝廳登場，除有平和國小太鼓隊在入口擊鼓聲迎賓，廳內更坐無虛席，包括Butterfly蛹之聲青年樂團，大成國中弦樂團及暨大附中管樂團、暨大管樂團，還有水里民和國中濁岸合唱團獻唱「拍手歌」等藝文表演接力登場，氣氛隆重而歡樂。

許淑華到場後不斷應民衆要求拍照合影，留下美麗的歷史畫面；她接受媒體聯訪時表示，近日天氣很冷，一到場鄉親都問她「縣長穿這樣不冷嗎？」她坦承其實是有點冷，但這套服裝早在一年前就看上買下、很喜歡，也決定就職當天就要穿，「不穿有點可惜！」也說近一年來工作很辛苦、未來有很多縣政工作要推動，所以今天想好好享受就職的氛圍，希望自己可以開心一點、把自己打扮得漂亮一點。

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供）

甫卸任縣長工作的林明溱、立委馬文君、前副縣長陳正昇及教育界、工商團體等各界都出席參加，並在行政院主計總處主計長朱澤民監交下，林明溱將印信交給許淑華，完成交接和宣誓儀式；朱澤民表示，新任縣長許淑華熟悉地方，提出三大主軸、十大願景，打造宜居城市的理念，相信可以展現「神力女超人」的智慧，建設南投。

許淑華致詞時表示，今天宣誓成為縣長後，南投利益與縣民福祉是她唯一主張和立場，將以謙和態度聆聽各界聲音，凡有利於南投發展的意見，縣府服務團隊都會虛心接受，並全力以赴。

她強調當選就是責任的開始，除跑遍13鄉鎮市謝票，從平地到山地、從城鎮到部落所握到的每一雙手、凝視的每一雙眼睛，都能感受到鄉親滿滿熱情，以及對南投發展的殷切盼望，她肩膀上要扛起帶給48萬縣民幸福未來的重責大任。