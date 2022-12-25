　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華盛裝出席就職典禮驚豔全場　坦承「有點冷」1年前就挑好

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第19屆縣長宣誓就職及交接活動，國民黨籍前立委許淑華正式走馬上任，也成為南投縣史上首位女性縣長，而她更以一襲黑色連身長裙套裝和高跟鞋盛裝出席、大秀纖細高挑好身材和招牌長腿，驚豔全場；在寒流低溫中，許淑華笑稱「有點冷」，也透露早在一年前就挑上這套服飾、準備穿來參加就職典禮，自信爆表。

南投縣長就職典禮上午9時在縣府文化局演藝廳登場，除有平和國小太鼓隊在入口擊鼓聲迎賓，廳內更坐無虛席，包括Butterfly蛹之聲青年樂團，大成國中弦樂團及暨大附中管樂團、暨大管樂團，還有水里民和國中濁岸合唱團獻唱「拍手歌」等藝文表演接力登場，氣氛隆重而歡樂。

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝）

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華到場後不斷應民衆要求拍照合影，留下美麗的歷史畫面；她接受媒體聯訪時表示，近日天氣很冷，一到場鄉親都問她「縣長穿這樣不冷嗎？」她坦承其實是有點冷，但這套服裝早在一年前就看上買下、很喜歡，也決定就職當天就要穿，「不穿有點可惜！」也說近一年來工作很辛苦、未來有很多縣政工作要推動，所以今天想好好享受就職的氛圍，希望自己可以開心一點、把自己打扮得漂亮一點。

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供）

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供）

甫卸任縣長工作的林明溱、立委馬文君、前副縣長陳正昇及教育界、工商團體等各界都出席參加，並在行政院主計總處主計長朱澤民監交下，林明溱將印信交給許淑華，完成交接和宣誓儀式；朱澤民表示，新任縣長許淑華熟悉地方，提出三大主軸、十大願景，打造宜居城市的理念，相信可以展現「神力女超人」的智慧，建設南投。

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，今天宣誓成為縣長後，南投利益與縣民福祉是她唯一主張和立場，將以謙和態度聆聽各界聲音，凡有利於南投發展的意見，縣府服務團隊都會虛心接受，並全力以赴。

她強調當選就是責任的開始，除跑遍13鄉鎮市謝票，從平地到山地、從城鎮到部落所握到的每一雙手、凝視的每一雙眼睛，都能感受到鄉親滿滿熱情，以及對南投發展的殷切盼望，她肩膀上要扛起帶給48萬縣民幸福未來的重責大任。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
誤會大了！梅西奪冠緊擁的人不是媽媽　神祕女身分曝
關鍵1票助民進黨逆轉！　藍營女議員跑票：明天退黨
快訊／升官了！　國軍8中將、20少將晉任名單曝
知名正妹髮藝總監被逮捕！　媽媽1句話讓她淚崩
女三寶一個move慘了！　害2台賓士、1台BMW撞一團
獨／聖誕妹露屁股蛋貼上來！　男友羞喊：血壓飆高
夥伴才癌逝　「巨嬰可可」聖誕夜也走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兵役恢復1年獲73%高民意支持　學者：軍方政策說帖有3大關鍵

關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

國軍下半年8中將、20少將晉任名單曝！　蔡英文明出席典禮訓勉

國民黨和無黨籍縣議員全支持　何勝豐、潘一全南投正副議長4連霸

批台南議長選舉黑影幢幢　國民黨：請執政黨還台南市民安全的生活

各縣市正副議長出爐　周玉蔻見一徵兆：吳怡農應該有勝算

楊文科4年還債135.75億　宣誓就職同時公布小內閣異動名單　

北一女樂儀旗隊赴美演出！　文總送特製貼心小物打氣

不斷更新／全台議會選舉！各縣市「正、副議長」當選名單一次看

台灣兵役將延長　矢板明夫揭日本自衛隊經驗：改革迫在眉睫

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

兵役恢復1年獲73%高民意支持　學者：軍方政策說帖有3大關鍵

關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

國軍下半年8中將、20少將晉任名單曝！　蔡英文明出席典禮訓勉

國民黨和無黨籍縣議員全支持　何勝豐、潘一全南投正副議長4連霸

批台南議長選舉黑影幢幢　國民黨：請執政黨還台南市民安全的生活

各縣市正副議長出爐　周玉蔻見一徵兆：吳怡農應該有勝算

楊文科4年還債135.75億　宣誓就職同時公布小內閣異動名單　

北一女樂儀旗隊赴美演出！　文總送特製貼心小物打氣

不斷更新／全台議會選舉！各縣市「正、副議長」當選名單一次看

台灣兵役將延長　矢板明夫揭日本自衛隊經驗：改革迫在眉睫

加密貨幣課稅大不易！　財政部坦言：稽徵成本高

中壢惡房客搞出垃圾窟！眾人細看毋甘被糟蹋：屋齡新又漂亮耶

韓女星3度染毒「被判3年刑期」！　曾遭強制出境竟再犯…網傻眼

八點檔女星恢單第一個聖誕趴！　閨蜜聚會藏暖心…笑著笑著眼淚就掉了

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

中國海警船釣島海域航行逾67小時　創10年新高

小小孩「呼吸道融合病毒」增！醫：3類人健保給付打單株抗體

兵役恢復1年獲73%高民意支持　學者：軍方政策說帖有3大關鍵

議會就職她最「亮」！大聲開口唱國歌　張雪如令人感動

關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

政治熱門新聞

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

國民黨副議長人選跑票！邱莉莉36票當選議長

即／嘉市議長選舉前1小時　民進黨議員宣布退黨

快訊／台南市議會議長選舉結果出爐！邱莉莉36票當選

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

即／桃園正副議長出爐！國民黨邱奕勝連任成功

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

快訊／嘉義市議長選舉出爐！　陳姿妏11票當選

創宜蘭紀錄！新科議員張勝德當選議長

蔡英文擬27日開國安會議拍板兵役延長1年　月薪調漲至1.5萬

台南市議會開議！陳秋萍：會含淚投民進黨

快訊／林智堅消失1個月！　終於發聲了

高雄議會龍頭出爐！康裕成穩拿35票奪回寶座

更多熱門

相關新聞

陳其邁「即刻上工」！就職後秒開市政會議

陳其邁「即刻上工」！就職後秒開市政會議

高雄市長陳其邁在25日宣誓就職，不過就職典禮結束之後第一件事就是立刻開「市政會議」，要求同仁繼續前進，而他也首度在選舉結束之後，首度在媒體談起他的當選真實心聲，他說：「壓力很大，每天都睡不好」。

就任基隆市長　謝國樑：電動機車納入113年預算

就任基隆市長　謝國樑：電動機車納入113年預算

就職被問2024　侯友宜拋「為國為民努力做事」

就職被問2024　侯友宜拋「為國為民努力做事」

張善政就職　打造「亞洲智慧新都」

張善政就職　打造「亞洲智慧新都」

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針

關鍵字：

南投縣長許淑華就職宣誓

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

明轉雨！　連假天氣出爐

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

嘲笑姆巴佩　世足冠軍門神恐遭母隊開除

小倆口想信貸買房　「雙薪11萬↑」遭勸退

她花3800幫兒弄髮！表演被排角落氣炸

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面