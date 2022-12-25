就職被問2024　侯友宜拋「為國為民努力做事」

▲新北市長侯友宜25日出席第二任期就職典禮。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜今（25日）上午出席新北市第4屆市長及各機關首長宣誓就職典禮，其第二任期正式展開。對於外界好奇是否會參選2024總統一事，侯友宜依舊未正面回應，但也表示，他現在認真努力、好好做事，把握現階段人民對他的期待，為國為民努力做事。

侯友宜25日在就職典離閉幕後接受媒體聯訪，媒體詢問，對於這次就職，心境上有何不同？你認為國民黨2024最強人選是誰？侯友宜回應，這次就職他責任更大，前四年他用簡政便民、行動自理、智能城市，帶起2030新願景，如火如荼推動中，但越到後面挑戰越大，人民期待更高。

侯友宜說，他要求他的團隊要不斷改變創新、有接受挑戰的勇氣，不能一成不變，唯有不斷隨著環境更勇於承擔人民期待、更有魄力、決心展現做事態度，新北市府才會得到民眾支持，會繼續加油，把事情做得比四年情更好，才不會辜負人民的託付。

媒體追問，四年後的就職典禮有機會看到你交接給下一任新市長嗎？侯友宜說，新北市跟他非常謝謝前幾任縣市首長奠下良好基礎，一棒接一棒，把事情做好；他已經規劃到2030，未來還會規畫到2050，這都是他現階段該做的事情，「我們把棒子交好、接好」，不管誰來做，只要大家有共同目標跟願景，好好打拼，相信新北市絕對可以帶動整個北台灣，甚至全台灣，讓中華民國更好。

媒體再問，怎麼看被國民黨主席朱立倫認為是2024最強母雞、最好人選？侯友宜表示，他現在認真努力、好好做事，把握現階段人民對他的期待，為國為民努力做事。