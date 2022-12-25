批台南議長選舉黑影幢幢　國民黨：請執政黨還台南市民安全的生活

▲國民黨中央黨部大樓。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（25日）在各縣市正副議長選舉中斬獲16席議長、14席副議長，黨中央表示，這不僅是民意的肯定，也是責任的開始。至於選前傳出台南市議員遭恐嚇事件，國民黨說，台南正副議長選舉黑影幢幢，要求檢調單位應儘速查明真相，也請執政黨還給台南市民不受黑道威脅、有安全保障的生活環境。

針對2022年各直轄市、縣市議會正副議長選舉結果，國民黨25日下午表示，各地議會成員展現團結意志，獲得多數正副議長席次，不僅是民意的肯定，也是責任的開始；期許各黨籍正副議長當選人秉持監督地方政務之責，致力為鄉里謀取福祉，顯現國民黨為人民拚好日子的理念，爭取更多民意認同。

國民黨指出，根據選舉結果，國民黨獲得16席議長席次、14席副議長席次，對於各議會黨團成員展現團結共同支持黨提出的候選人表達欣慰，讓本黨仍維持多數正副議長席次；而針對部分縣市正副議長選舉過程中的違紀事項，則由各地方黨部依黨章規定辦理後續考紀作業。

對於全國各議會正副議長選舉雖然結束，但選前傳出台南市議員遭恐嚇事件，國民黨說，台南正副議長選舉黑影幢幢，若連議員都可能會遭押、威脅，一般市民百姓要如何面對黑道橫行的脅迫？要求檢調單位應儘速查明事件真相，嚴懲不法作為，不應因選舉結束而模糊帶過。

國民黨強調，安居樂業應該是最基本要求，然而台南在民進黨長期執政下卻連議員都會被恐嚇，請執政黨還給台南市民不受黑道威脅、有安全保障的生活環境。