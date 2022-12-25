國民黨和無黨籍縣議員全支持　何勝豐、潘一全南投正副議長4連霸

▲南投縣議會正副議長由國民黨籍何勝豐（前排左5）、潘一全（前排左4）連任。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會第20屆縣議員於今天宣誓就職，同時舉行正、副議長選舉，在野的民進黨推出蔡銘軒和陳玉鈴搭檔競選，但因綠營僅有8席議員，最後仍不敵各獲國民黨籍和無黨籍總數28票的藍軍何勝豐、潘一全，讓「豐全配」達成4連霸紀錄。

第20屆南投縣議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉，上午在縣議會議事廳舉行；在37席縣議員中包括連任者24人，新任有13人，其中女性議員有15人，另以無黨籍15席佔最多，其次依序為國民黨籍13席、民進黨8席和民眾黨1席，縣議員們推舉已連任7屆暨最資深的何勝豐擔任會議主持人，並在南投地方法院院長王邁揚監誓下，完成就職程序。

▲南投縣議會今進行縣議員就職宣誓、正副議長選舉。（圖／南投縣議會提供）

隨後進行的正、副議長改選及就職交接典禮，亦由王邁揚擔任監誓人，內政部戶政司長林清淇擔任監交人，並採記名投票；藍營仍由何勝豐搭檔潘一全競選，綠營則由兼任縣黨部主委的蔡銘軒和新科縣議員陳玉鈴共同挑戰，不過因人數明顯居於劣勢，最資深的黨籍縣議員廖梓佑又投給自己，最後一如預期敗給獲得藍營和無黨籍全數支持的何勝豐和潘一全。

唯一的台灣民眾黨籍暨新科縣議員簡千翔也投給自己，展現小黨努力求生的精神；南投地方法院書記官長曾家祥、前議長粘國西等各界人士也到場觀禮，甫就任縣長的許淑華也率縣府一級主管前來祝賀。

何勝豐表示，感謝議員的支持與愛護，並勉勵同仁堅守職責，聆聽民眾心聲，期盼未來縣政府與議會的關係，是互敬互重、也是協調合作的關係，大家攜手為百姓謀福，共創南投榮景。