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跟上世足賽旋風！雲林縣長張麗善宣誓就職足球裝進場

▲雲林縣長張麗善今日宣誓就任雲林縣第19屆縣長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日宣誓就任雲林縣第19屆縣長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今（25）日宣誓就任雲林縣第19屆縣長，誓言在未來的四年，更將加倍為鄉親來努力。張麗善於開場時提到世足賽，表示梅西帶領阿根廷勇奪世界盃冠軍的故事，讓她留下深刻的印象，儘管面對先天的逆境，但只要願意持續不懈的努力，必定能克服一切困難，達成目標，實現理想。

張麗善指出，過去雲林就被譽為台灣的糧倉，自1960年代開始步入工商業社會後，雲林得天獨厚的農業優勢就逐漸轉變為我們先天的劣勢了。而當1980年新竹科學園區設立，台灣邁入高科技資訊產業時代，雲林與台灣經濟整體發展的鴻溝也就越拉越遠。就如同梅西，儘管雲林也有先天的弱勢，但我們深信只要持續不懈努力，必定能翻轉雲林。

▲雲林縣長張麗善今日宣誓就任雲林縣第19屆縣長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日宣誓就任雲林縣第19屆縣長，印信交接。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，為了銜接過去四年施政，及擘劃2030雲林願景，我特別跳脫任期框架思維，用未來的四年拚八年，因此在先前「雲林上場」的口號上，又加註了「加速前進」，此外還提出「2030 前進雲林」的概念，用以規劃「2030 雲林政策願景」，涵蓋「智慧經濟」、「低碳永續」、「安全健 康」、「共融發展」四大面向、30 個策略目標，每個目標都有主責單位及具體的行動方案。

張麗善強調，現在是雲林蛻變的時刻，我們不只要上場，更要加速前進。而縣長的任期只有短短的4年，沒有更多的時間可以浪費，在這屆任期結束之後，正式進入執政的下半場，希望團隊再接再厲，下半場接續更要打一場好球，全心為了我所愛的雲林這片土地、居住在此的鄉親們而努力。只要繼續進步，雲林就有機會改變，讓我們一起讓雲林變得更好、大家共好。

▲雲林縣長張麗善今日宣誓就任雲林縣第19屆縣長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善於開場時提到世足賽，指出梅西帶領阿根廷勇奪世界盃冠軍的故事，儘管面對先天的逆境，但只要願意持續不懈的努力，必定能克服一切困難。（圖／記者蔡佩旻攝）


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