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何時才要兌現承諾？蔣萬安今不訪清潔隊　僅稱「即刻安排」

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安過去於選舉期間接受主持人王偉忠訪問，被問及當選後要做的3件事，蔣萬安稱要先拜訪北市府公務員和清潔隊、看智慧電桿，引發外界討論。針對日前承諾何時兌現，蔣萬安25日表示，自己會即刻展開到市府各單位走訪、了解需求和心聲，但今天都已有安排其他行程。

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安25日參加就職交接典禮，會後在市府西大門接受媒體訪問。針對上任後第一件事，蔣萬安表示，自己會即刻展開到北市府各單位，實際走訪了解其需求、心聲和意見，「我想讓市政推動更為順暢。」接下來還有市民非常關心的大巨蛋、內湖交通、都市更新，他都會加速推動，讓市民有感。

至於有無要做的重點政策，例如前台北市長柯文哲上任後馬上拆除忠孝東路公車專用道？蔣萬安指出，大巨蛋絕對是市民非常關心的議題，他也具體承諾，盡全力在1年內啟用完工，另外內湖交通也是多年來內湖民眾非常關心、期待解決的課題，而他也對市民承諾都市更新，這些都是接下來捲起袖子即刻上工的事，需要協助市民做最好的市政。

被問到之前有承諾當選後要看清潔隊、智慧電桿，有無規劃與安排？蔣萬安說，不只是辛苦的清潔隊員，包括很多推動市政的第一線市政單位，他也會去走訪關心、了解需求，使市政推動在各個層面上讓市民有感。

媒體追問，等一下會不會馬上關心各單位？蔣萬安僅稱「都會即刻安排，我們會安排得非常完整，走訪各單位聽取心聲。」

面對媒體持續詢問今天是否走訪各單位，蔣萬安回應，今天市府安排了相關行程，包括等等要再回議會參加正副議長選舉就職典禮、簽公文等，「這些今天大概都已排定」。

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