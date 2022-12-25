雲林縣議會正副議長選舉　議長沈宗隆連任、副議長蔡咏鍀當選

▲雲林縣議會議長由沈宗隆連任、副議長則由蔡咏鍀當選。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會第20屆縣議員就職典禮及議長、副議長選舉，選舉結果議長由中國國民黨籍沈宗隆獲得33票連任、副議長由無黨籍新科議員蔡咏鍀25票當選，雲林縣長張麗善前往祝賀。

雲林縣議會第20屆縣議員就職典禮，今(25)日上午在縣議會議事廳舉行，43席新科議員無黨籍取得21席、民進黨11席、國民黨9席、台灣團結聯盟及民眾黨各1席，完成報到後，聯合宣誓就職。

▲雲林縣議會正、副議長宣誓，議長由沈宗隆連任、副議長則由蔡咏鍀當選。（圖／記者蔡佩旻攝）

隨即登場的議會正副議長選舉，採記名投票，議長選舉部分，國民黨的沈宗隆連任呼聲高，投票結果沈宗隆獲得33票順利連任，民進黨11席議員除了第一選區曾博鴻之外另10席在議長選舉投自己。

備受矚目的副議長選舉，蘇俊豪、蔡咏鍀兩人均宣布角逐，實力也相當，民進黨的11席議員投票動向成為獲勝關鍵，投票結果蔡咏鍀得到25票、蘇俊豪7票，副議長由蔡咏鍀拿下。

▲雲林縣長張麗善島場祝賀議長沈宗隆連任、蔡咏鍀當選副議長。（圖／記者蔡佩旻攝）

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