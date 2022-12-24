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拿垃圾交換禮物「幹嘛來參加」　過來人：根本就是在抓交替

▲聖誕節,交換禮物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲交換禮物卻準備垃圾「是什麼心態」，網友：「根本就是在抓交替」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人會在聖誕節舉辦交換禮物活動，不過有網友在批踢踢表示，他以前曾參加過交換禮物，結果抽到一個垃圾飾品，明顯就是對方家裡不要的垃圾，讓他非常生氣與不解，不想參加就不要來參加，為什麼要拿垃圾出來，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，又快到聖誕節，每年舉辦交換禮物的日子，記得以前有一次抽到一個垃圾飾品，那個飾品很明顯就是家裡人都不要的垃圾，才拿出來交換的，抽到當下真的相當不爽，「奇怪唉，不想參加，就不要參加就好了啊，為什麼要貪圖別人的禮物呢」、「交換禮物把垃圾拿出來的人，到底在想什麼？」

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▲▼交換禮物卻準備垃圾「什麼鳥心態」，網友：「根本就是在抓交替」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼交換禮物卻準備垃圾「什麼鳥心態」，網友：「根本就是在抓交替」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「已經不參加交換禮物了，第一我不缺東西，第二不想家裡一堆垃圾」、「所以才不喜歡這種活動」、「我們規定要送垃圾，最不垃圾的有超恐怖懲罰」、「大家都不認真準備，交換垃圾真的很沒意義」、「除非有約好交換廢物 不然真的不行」。

也有人說，「哪一次不是被迫參加」、「交換禮物根本就是在抓交替」、「交換禮物不就是人品考驗」、「現實就是這種遊戲很多是不得不參加的」、「出社會後參加過一次，收到垃圾後就再也不參加了，以前學生時期雖然大家沒有太多預算，但至少都是有花心思準備，那一次真的是氣死」。

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