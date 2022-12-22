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北港武德宮　確定列「2023年主要觀光遊憩據點」新增地點

▲北港武德宮獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港武德宮爭取列入主要觀光遊憩據點之過程，行政院長蘇貞昌、立委蘇治芬、議員蔡岳儒、縣政府文觀處副處長蘇建蒼共同努力而成，也期待該地區成為北港宗教文化觀光遊憩區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮是宗教原鄉，在2022年以前北港鎮宗教場所，僅有北港朝天宮被觀光局列為主要觀光遊憩據點，因受限於遊客統計人數等因素，武德宮尚未能被列入主要觀光遊憩據點。在行政院雲嘉南區聯合服務中心協助下，12月21日獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點。

雲林北港武德宮每年為當地帶來大量宗教朝聖信徒與遊客，目前已成為雲林縣北港鎮重要之宗教觀光遊憩據點。行政院雲嘉南區聯合服務中心於今年1月，邀集交通部觀光局視訊會議、北港武德宮管理委員會、縣政府及民政司等相關單位協調。

▲北港武德宮獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港武德宮獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

除請雲林縣政府委由廟方以公正客觀原則及資通訊設備等方法，統計年度遊客人數，以取得1年以上遊客統計值，並依據交通部觀光局「主要觀光遊憩據點統計作業要點」規定，協助雲林縣政府提報交通部觀光局審核，於2022年12月21日終獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點，好消息傳來，武德宮管理委員會及雲林在地鄉親都相當興奮。

▲北港武德宮獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院雲嘉南區聯合服務中心邀集交通部觀光局視訊會議，並依據「主要觀光遊憩據點統計作業要點」規定，協助雲林縣政府提報交通部觀光局審核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，北港武德宮在近2年疫情下2019年全年遊客數達到554萬，實為雲林北港重要宗教文化觀光遊憩據點，在協助北港武德宮爭取列入主要觀光遊憩據點之過程，感謝行政院長蘇貞昌、立委蘇治芬、劉建國、議員蔡岳儒、縣政府文觀處副處長蘇建蒼的共同努力，未來更期待該地區成為北港宗教文化觀光遊憩區，為當地帶來更多的香客信徒與觀光人潮。

▲北港武德宮獲觀光局函示列入「2023年主要觀光遊憩據點」之新增地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院雲嘉南區聯合服務中心邀集交通部觀光局視訊會議，並依據「主要觀光遊憩據點統計作業要點」規定，協助雲林縣政府提報交通部觀光局審核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。

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