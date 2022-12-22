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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍出招為2024增溫！　洪孟楷、鄭麗文親自培訓17歲「麥克風手」

▲中國國民黨今日舉行「主持菁英培訓營」。（圖／國民黨提供）

▲中國國民黨今日舉行「主持菁英培訓營」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

因應2024選戰將屆，為推動並落實各縣市優秀主持人材培訓，國民黨今（22）日舉行「主持菁英培訓營」，邀集全國各地具活動主持潛力或興趣的黨務幹部或推薦人選，藉由與主持經驗非常豐富的文傳會主委洪孟楷、立委鄭麗文實務分享，提升主持活動的能力，並發掘國民黨新一代的主持戰將。

國民黨表示，這次「主持菁英培訓營」報名情況非常踴躍，今天約有全國各地的64位學員參加，最遠的是來自凌晨就需要出發的花蓮、屏東以及需要搭機的離島澎湖等，最年輕的則是年僅17歲的青年世代；顯現大家對參與培訓營的熱情，期望藉由提升各自的主持功力，站上舞台協助國民黨爭取更多選民的認同與支持。

黨主席朱立倫致詞時指出，很多位學員在九合一選戰中都已經有主持經驗，但之後還有更多的挑戰、更多的活動與選戰，國民黨需要第一流、最棒的主持人，希望國民黨未來推出來的活動主持人，不論在十萬人、一萬人、一千人或一百人的活動場合，甚至在戰車上的宣傳主持，都能表現得非常棒、非常好，成為國民黨最強的戰力、最強的武器。大家共同迎向2023、2024年的選戰，未來重返執政，每一位都是大功臣、大英雄。

黃健庭秘書長參加結訓式時則指出，今天由鄭麗文、洪孟楷與大家交流，他們兩位都是黨內的一時之選，是最頂尖的麥克風好手，他分享從政二十多年、參選六次的經驗，活動主持人的機智與應變非常重要，他認為主持人的角色就是流程的潤滑與引導，重要是將舞台的光彩留給主角、群眾。他強調，黨部會持續辦理類似的培訓活動，明年將有更多挑戰，大小場次很多，期待大家將自己當成培訓的種子，回到各地後召集更多主持人才分享今天的培訓經驗，大家不斷地交流、研習，相信一定能一棒接一棒，培養出更多優秀的主持人，共同打贏選戰。

今天的主持培訓營邀請文傳會主委洪孟楷與立委鄭麗文擔任講師，與學員分享主持的實戰經驗，並傳承擔任麥克風手的技巧。鄭麗文以自身主持活動時遇到狀況與大家分享，主持人需要沉著，不能自己先亂，可多觀察別人的主持經驗，找到自己的主持風格，準備多一點梗來運用，且喊口號要有節奏感，最好是四個字，不要太長，帶領大家喊口號時，主持人的指令要清楚，不能零零落落，才能帶動現場氛圍。

洪孟楷則提醒大家，主持人不是司儀，不是主講者，是整場氣氛掌控的設計師；他從活動的暖場、開場、助講、大進場、合照ending pose等各流程階段，與學員們分享掌控細節的經驗；他並認為大型造勢活動最重要的角色是拿麥克風的主持人，需要引導全場觀眾將焦點聚向候選人，但不能自己主講太長，避免失去焦點。

對於兩位講師的傳承與分享，學員們顯得獲益良多，想要多挖掘一些主持或宣講的技巧，紛紛提問請教講師，例如主持人發言如何保護自己，避免誤觸法律界線？來賓晚到時該如何應對？現場民眾若有不理性攻擊來賓的言語時該如何因應？不僅講師們以自身的經驗一一回應各式的問題，學員們之間也透過分組座談彼此交流，現場互動、討論非常熱絡！

國民黨強調，面對即將到來的總統及國會選舉，全台各地的造勢活動將越來越多，但主持人不能僅集中於少數幾人，必須要有充足的主持人人選，不論大型造勢、總部成立、後援會活動、掃街宣傳車等，皆需要能獨當一面、炒熱氣氛的主持人。希望藉由「主持培訓營」的交流、傳承，培養並發掘更多主持的優秀人才，為國民黨在接下來的選戰中營造勝利氛圍、拉抬選情。

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