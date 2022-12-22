被連14問是否辯論吳怡農都拒答　國民黨：怯戰是知道經不起檢驗？

▲遭媒體十多次逼問「是不辯論了嗎？」 吳怡農已讀不回。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨臺北市立委補選候選人吳怡農今（22）日於接受媒體訪問時，對媒體追問十幾次在什麼樣的前提下願意和國民黨候選人王鴻薇辯論，始終已讀不回。國民黨文傳會副主委林家興質疑，吳怡農多次質疑對手只有口水和謾罵，卻對王鴻薇與外界輿論對其政見的批評、建議及提問均視若無睹，連捍衛自己政見的勇氣都沒有，如此「怯戰」作為，又如何讓外界期待能保家衛國？

林家興指出，王鴻薇提出多項實質政見，包括針對蘇貞昌、陳明通、新竹科管局以及NCC的「四大監督」、核二三延期、禁止政府綁標媒體、政府還稅於民、社會安全網和公辦都更等多項政見，吳怡農也曾多加批評，面對辯論戰帖卻只會跳針式的回應「沒看到具體主張」，對更能公開明確評判雙方政見優劣的辯論卻始終怯戰、逃避閃躲，至今已經是第6天，迴避對政見提問釋疑更是超過14天，難道吳怡農是因為有自知之明，對自己輕率提出的政見沒有信心嗎？

林家興表示，辯論並不是口水戰，而能讓雙方真正拿出規劃與數據，讓選民更能有充分資訊評判候選人，更是與社會對話的一種方式。國民黨及社會各界已多次希望與吳怡農進行政策對話，然而吳怡農不是避重就輕就是保持沈默，不願具體回應外界公開的質疑，甚至連媒體對辯論的提問都裝沒聽到，可見他連透過辯論深入質疑對手都不願意，甚至更不願意為自己的政見具體辯護，實在令外界與選民搖頭。

林家興強調，作為立法委員，經常需要以具體數據與資料監督、質詢行政機關，某種程度上猶如與行政機關進行辯論，吳怡農如果連跟選戰對手辯論都作不到，選民又怎麼能相信他有能力作為代議士在國會殿堂為民眾爭取福利並監督政府？