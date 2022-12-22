▲朱立倫選前頻赴桃園輔選張善政。（圖／記國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市長當選人張善政19日公布小內閣人事名單，名單隨處可見國民黨主席朱立倫人馬身影，遂遭各界批評朱立倫宛如張善政的「背後靈」，張主政下的桃園市政府也被諷稱「桃朱隱園」。一位黨務高層則對此表示，張善政出身台大、康乃爾，也當過行政院長，有其自主性與自尊心，對於團隊人事一定親自去面試，張善政本人也稱，每一位都是他親自敲定的人選。不過，值得注意的指標人物即為準副市長蘇俊賓。

選前朱立倫欽點張善政空降桃園，張又欠缺自身團隊而須廣納各方勢力，朱的「黨中央正規軍」包括凌濤、林家興、金志聿、朱康震等，自是佔了人數優勢。然而，外界也毋庸「以人廢言」，畢竟朱家軍長期南征北討，亦具有桃縣府或新北市府的治理經驗，因此在選戰操作與市政治理方面，確有一套。

不過，由於張善政的競選團隊本質上仍是一支「多元團隊」，不只朱立倫人馬，也包含立委傅崐萁、邱奕勝、羅智強、黨籍桃園立委等各方人馬進駐，其實更有賴主帥張善政排解紛爭。唯張的個性「與人為善」，加諸欠缺擔任競選主帥之經驗，一度遭諷「佛系打法」，只得任由各方勢力在他底下明爭暗鬥。朱家軍則因有黨中央優勢地位，遂逐漸掌握到選戰主導權。

九合一開票後，張善政以52%得票率大獲全勝。選後接踵而來，同樣是團隊組成問題。過程中，便有媒體報導，稱張善政人事因多方角力而卡關，更稱張將主導權拱手讓給朱立倫。張對此嚴正駁斥，但不久後小內閣名單一公布，包括準副市長蘇俊賓是朱任桃園縣長的環保局長、準副秘書長金志聿是朱的表弟、準副秘書長賴淑華是朱桃園縣長任內的觀旅局科長、準秘書處長許淑真是朱的桃園縣長辦公室秘書、準農業局長陳冠義是朱的桃園縣府秘書...等等，隨處可見朱人馬身影，因此遭到外界批評，朱立倫宛如張善政的「背後靈」、桃市府儼然「桃朱隱園」。

▲前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任副市長。（資料照）

當中，準副市長蘇俊賓即是指標人物，現年46歲的他，曾在2008年輔選馬英九，唯選後立即出任朱立倫桃園縣長治下的環保局長，且其叔叔、桃園市議員蘇家明也與朱走得很近，使其被視為「朱系色彩大於馬系色彩」。本次桃園市長提名過程中，更一度傳出朱立倫屬意一位「神秘戰將」，外傳就是蘇俊賓，只可惜消息提早走漏，當時還在知名房產集團任職的蘇俊賓一時間措手不及，只好連聲婉拒。如今選舉過後，蘇俊賓在朱立倫的推薦、張善政的拍板之下，出任桃園市副市長，顯然做好離開民間企業的準備。

對於蘇俊賓人事，地方人士指出，出任副市長具有替長官督軍的意味，畢竟就連張善政都承認，他的小內閣具有「多元性」。學者鈕則勳則分析，桃市府內閣近半數是朱系人馬，朱的影響力拉高，便有個競逐2024的堅實基地。

面對外界質疑，一位熟識朱立倫與張善政的黨務高層則指出身台大、康乃爾也當過行政院長的張善政，有其自主性與自尊心，對於未來要朝夕相處、力拼連任的團隊人事，必然不會任人擺佈，一定親自去面試、親自去拍板。張善政本人也稱，在訪求團隊人才的過程中，「德才兼備」是他最重要的用人原則，新的市府團隊的每一位人才，都是他深入了解之後，考量桃園未來的需要，親自敲定的人選。

黨務高層不諱言，張善政因欠缺自身團隊人馬，勢必需要各界推薦賢才，而張出身背景跟朱立倫雷同，都是台大、留美的高材生，兩人思考模式跟談吐必然較有共鳴，因此較可能青睞朱所推薦的人才。黨務高層強調，這並不代表張善政失去主導性，也不代表張在貫徹朱的意志，更不代表朱想藉此鋪陳2024。