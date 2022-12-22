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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前2周現身「挺虹安」　竹市國民黨副議長余邦彥宣布退黨

▲余邦彥。（圖／翻攝余邦彥臉書）

▲余邦彥今日在臉書宣布退出國民黨。（圖／翻攝余邦彥臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

在新竹市長選前2周投靠民眾黨候選人高虹安的國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥，今(22)日在臉書貼出退出國民黨聲明書，表示因「個人因素」即日起退出國民黨。

余邦彥在日前新竹市長選舉時現身高虹安的造勢大會，幾乎坐實同黨籍候選人林耕仁的棄保說。選後，國民黨內部也一直對於黨部的「不作為」頗有微詞，日前國民黨議會假投票中，唯一列出議長候選人許修睿、副議長候選人余邦彥一事更是引起黨內同志離席抗議。

▲余邦彥。（圖／翻攝余邦彥臉書）

▲余邦彥宣布退出國民黨。

21日國民黨議會黨團再舉行副議長假投票，余邦彥最後以2票之差敗給首次表態參選的陳慶齡，黨中央也將核定提名陳慶齡角逐副議長

今日余邦彥無預警在臉書貼出退黨聲明書，申請書中寫道因「個人因素」，並從12月22日起退出國民黨。至於退黨後是否轉投民眾黨，余邦彥說目前沒考慮加入任何政黨，並避談副議長選舉問題。

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余邦彥高虹安國民黨

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