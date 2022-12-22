利益至少2兆？國民黨團質疑海立航空申設　他：民進黨下台才有答案

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利益2兆？國民黨團質疑海立航空申設　費鴻泰：民進黨下台才有答案

▲國民黨立法院黨團召開「『綠能』什麼都能，5萬資本額＋一張桌，在搞什麼飛機？」記者會 副書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團22日「『綠能』什麼都能，5萬資本額＋一張桌，在搞什麼飛機？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

德商「Heli Service International GmbH」今年4月與「台灣海力公司」共同組「海立航空公司」，向民航局提出籌設許可，計畫承做離岸風電直升機業務，但因為資本額僅5萬元而被否決，結果傳出經濟部長王美花與交通部長王國材通話後翻盤。對此，國民黨立委今（22日）洪孟楷提出多項質疑，而藍委費鴻泰則說，除非民進黨下台，否則不會有答案。對於離岸風電的利益有多大？費鴻泰說，工程合約是20年，發出來的電，台電必須得全買，總共至少2兆。

國民黨立法院黨團22日舉行「『綠能』什麼都能 5萬資本額+一張桌子 在搞什麼飛機？」記者會，洪孟楷指出，根據《普通航空業管理規則》第7條規定，「普通航空業實收資本額不得低於新台幣五千萬元，其營業項目包括商務專機者，實收資本額不得低於新台幣一億元。」但2天前有媒體獨家揭露，海力公司籌設海立航空遭民航局退案不予以同意，結果王美花打電話給王國材「溝通」後，開了綠燈，同意海立航空籌設。

洪孟楷說，交通部昨回覆他，「因資本募集計畫不符規定，民航局建議不予同意。其後，台灣海立航空有限公司籌備處修正實收資本額新台幣5千萬元，並擬由2名本國法人（其中之一為台灣海力公司-資本額5萬元）共同出資2550萬元，3名外國法人出資2450萬元。民航局在11月11日函報交通部，交通部在11月17日核復同意籌設。」

洪孟楷表示，依規定，普通航空業籌設實收資本額需5千萬元，因直升機行業是特許行業，本國法人資本額必須超過50%，所以海立航空公司拆成2550萬元和2450萬元，剛好本國資本額占51%，外國資本額占49%；但其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元。

為此，洪孟楷質疑，今年4月才成立的公司，設立在台北市民權東路三段上的商業大樓內，光是同一地址，就有30家公司，其中包括了旅行社、豬排飯小吃店、太陽能公司等。一張辦公桌、一位負責人兼董事，到底有何通天本領，能讓經濟部、交通部兩大部長為其「溝通」、「協調」後，火速放行、同意籌備許可？

經濟部21日火速發布新聞澄清稿，但洪孟楷認為倒像是新聞證實稿，證實了王美花確實詢問王國材，且在今年9月召開過跨部會協調。洪孟楷指出，民航局先是不同意海立航空申請籌備，後來王美花打電話給王國材之後，就火速通過，王美花部長這通電話是在什麼時候打得？跨部會協調之前？之後？還是民航局不同意海立航空籌設之後？

對於經濟部的新聞稿也說明，海立公司初次提出計畫書不符規定，重修調整後提出申請，目前處於「同意籌設」階段，洪孟楷要求王美花與王國材告訴國人，原本不同意籌設，後來到底「發生什麼事」，180度大轉彎予以同意籌設？尤其在海力公司的資本額、人力都未改變之下，國人也想知道，籌設海立航空的另一名本土法人是誰？是綠友友嗎？還是可以讓經濟部、交通部兩大部長放心的法人？

費鴻泰則表示，王美花關說王國材，讓資本額只有5萬元的公司拿到普通航空特許許可，兩人必須對國人說清楚，但是國人也都知道，除非民進黨下台，否則不會有答案。

對於離岸風電的利益有多大？費鴻泰說，工程合約是20年，「他們出錢做這些建設」，發出來的電，台電必須得全買，總共至少2兆，猜測工程費全部加起來，大概也有上兆，利潤非常可觀。

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