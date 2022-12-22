「致」我們的「青春」　搖滾天團八三夭耶誕夜台南不見不散

▲搖滾天團八三夭，24日將現身「台南搖滾耶誕演唱會」演出，歌迷不可錯過。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

搖滾天團八三夭24日來台南找你！團員們表示很久沒有到台南參與大型活動，期待24日的「台南搖滾耶誕演唱會」演出，彌補先前因疫情減少與歌迷見面機會，希望來參與的歌迷都能感受到他們滿滿誠意，除表演外，他們也很懷念台南的美食和人情味，因為寒流來襲，希望有時間可以去品嚐台南的牛肉鍋。



「2023台南耶誕跨年系列活動」滿是驚喜與期待！8剛結束「顛倒世界」巡迴演唱會的八三夭，24日即將現身在台南，搶先全台跨年活動，邀請你一同過耶誕夜，這也是疫情解封、睽違3年與粉絲們近身見面的一次大型活動，不管現場你是一群朋友，還是無法跟心愛的人一起過耶誕節的粉絲們，都能夠享受最特別、最新潮的耶誕跨年表演。巧合的是，又遇上冷氣團報到，除演出好聽、動人歌曲外，這回八三夭還會祭出甚麼驚喜嗎？敬請期待。



當日陪您一起過耶誕夜還有韓國女神宣美SUNM，文青樂團告五人，超人氣男團原子少年Ozone，金曲新人歌手壞特?te，R&B饒唱歌手同理，創作才子劉亮延，支支動聽，錯過可惜。荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）也將親臨現場，與大家共度耶誕節。



黃偉哲市長強調，市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動。除了與市民同樂，也讓外來的觀光客，可以盡情的享受台南的美好，無論是視覺或是流行文化，甚至是傳統文化等交融，目的就是要讓全國國民甚至是各國人士，能夠享受台灣之美、台南濃濃人情味。



主辦單位指出，民眾來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百發票登錄購物節就有機會抽獎，還可再抽期間限定的Iphone14，另外1月份加碼抽智慧電車，抽獎獎不完，歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數就對了。



主辦單位特別提醒，冷氣團及寒流近幾日分2波來襲，預料24日活動當天氣溫偏低，請搭帳棚排隊欲獲取最佳觀賞位置的民眾，及當天參加活動民眾務必做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。



台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。