台南勞工學苑 優質課程展現幸福休閒元素

▲台南市南門勞工育樂中心2023年度成果發表會，將於2023年1月14日上午9時在南門勞工育樂中心舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南門勞工育樂中心2023年度成果發表會將於2023年1月14日上午9時在南門勞工育樂中心舉辦，除學員動靜態表演展示外，現場還有免費命理諮詢、春聯DIY、溫馨小棧等，更安排具性別平權啟發性的電影欣賞─「刻在你心底的名字」，邀請勞工朋友一起共襄盛舉。

勞工局局長王鑫基表示，勞工育樂中心為了提升辦訓品質，自2011起即導入TTQS，並且每年固定參加評核，迄今已經累積了9金2銀的優異成績，自2014年每年皆榮獲金牌，2022年評核出爐，勞工學苑再度蟬聯金牌，成為全國唯一TTQS九連金的勞工育樂中心。透過歷年的積累與持續改善，辦訓成果斐然，希望能透過成果發表會的機會，將學習成果最美好的一面展現給勞工朋友們。活動現場亦有將韓系手作編織包班、手工皂DIY班、實用布藝班、纏花工藝班、珠寶金屬編織飾品班..等各訓練班之學員所提供的作品做靜態展示，內容多元而豐富，展現出勞工學苑學員的學習熱情與成果。

台南市南門勞工育樂中心主要提供會議場所及住房，並且推動勞工學苑生活藝能研習課程等全方位終身學習一系列服務，結合社會資源落實增進勞工知能及塑造幸福樂活標竿為願景。而勞工學苑更是秉持開辦創新優質學習課程的理念，涵蓋面向寬廣且多元，開設系列課程及假日單堂課程，以生活平衡、親子同樂、典範傳承為核心類別，課程包括植物療癒、書法、紫微斗數、實用面相學、金錢卦、觀光美語、日語、日語歌唱、烏克麗麗、手工皂保養品DIY、纏花工藝、實用布藝、烘焙點心、傳統美食、科技e點通、瑜珈提斯、社交舞、歡樂排舞等班次，冀請勞工朋友及眷屬善用自己專屬的勞工學苑，學習多元技能，開創美好人生。

台南市南門勞工育樂中心始終秉持創造勞工朋友福祉的初衷，不斷追求創新與突破，持續提供各項優質的服務，也希望勞工朋友們不吝繼續給予支持。精彩豐富的課程內容是否引發學習興趣？心動就馬上行動！即日起課程招生中，千萬不能錯過！歡迎索取招生簡章，洽詢專線：06-2150174轉117。