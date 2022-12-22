台南經發局長被聲押　藍軍請黃偉哲重操守唯才適用

▲台南市議會國民黨團堅決反對任何不適任政務官續任，期望黃偉哲市長小內閣唯才適用更要重操守，莫讓市府蒙羞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍擊案引爆太陽光電疑案，針對經發局長陳凱凌遭檢方聲押，台南市議會國民黨團感謝台南地檢署除惡務盡，讓光電黑金利益高於21.6億爐碴案的偵辦見到曙光，黨團堅決反對任何不適任政務官續任，期望黃偉哲市長小內閣唯才適用更要重操守，莫讓市府蒙羞。

國民黨團書記長蔡育輝議員指出，經發局長陳凱凌涉入太陽光電、靈骨塔、柳科汙水焚化爐，及七股工業區開發等貪腐弊案，黨團和謝龍介議員不斷開記者會並在總質詢揭發弊案，陳凱凌操守失貞不宜績任政務官，操守是政務官、事務官的生命，市民期待的市府小內閣官員，不應該是一個酬庸、不專業、不專才、操守讓市府蒙羞的小內閣，請黃偉哲市長唯才適用。

王家貞說，檢方的聲押，證明黨團接獲的檢舉非空穴來風，黃偉哲市長應大刀闊斧、認真糾察此弊案，以免拖累台南政府對外的公信力，請黃市長勿雲淡風輕的帶過，因為這是冰山一角，希望能抽絲剝繭讓此案水落石出，黨團也提醒新小內閣官員，緊守對市長和選民的承諾，並請市長介入利益團體應該慎重再慎重。

盧崑福則說，民進黨議長候選人曾在議會公然替陳凱凌護航，請問黃偉哲市長支不支持邱莉莉，這關係台南市議會尊嚴，PTT網友非常關心台南議長選舉，網路已謠傳國民黨議員議長選舉投自己一千萬，支持民進黨議長候選人二千萬，台南市議會讓人說成這樣真的讓人不堪。

謝龍介說，北門蘆竹溝太陽光電緊鄰住戶，造成居民深受兩個太陽炎熱不堪之苦，黃偉哲市長也說會聆聽民意但手下就是蠻幹，今年很多黑面琵鷺飛到安定不到北門七股，希望市長能到北門區去看看，另外也要黃市長保證，61線快速道路以西，絕不能設置太陽光電。

黃偉哲承諾，在他任內絕不審議61線快速道路以西太陽光電案，更不會危及此地區的生態環境，對於眾所關切的陳凱凌弊案，是市府在2022年6月時，主動移送台南地檢署偵辦，陳凱凌留任問題也是不存在，因為新的小內閣經發局長人選早已底定，並在22日上午已公布。