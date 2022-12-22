冬至送暖　台南木工工會接力傳遞愛

▲歲末年關將屆，台南市勞工局結合各工會寒冬送暖傳遞愛心，22日適逢冬至，由台南市木工業職業工會愛心接棒，兵分四路到府關懷30戶職災、修繕等弱勢勞工家庭，並致贈年節禮金2000元、民生物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局結合各工會寒冬送暖，1日電氣工會第一波寒冬送暖，13日油漆工會接力物資發送，22日由木工業職業工會接棒，兵分四路到府關懷30戶職災、修繕等弱勢勞工家庭，並致贈年節禮金2千元、沙拉油、年菜、香腸、電風扇、肉鬆…等生活物資，在寒冬為弱勢戶注入暖流，期望他們能夠溫馨好過年。

王鑫基局長表示，市長黃偉哲重視台南市職災勞工等弱勢家庭之多元性照顧，勞工局除結合做工行善團各工會專業志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的弱勢、職災家庭提供後續關懷與物資協助。台南市木工業職業工會是最初開啟弱勢房屋修繕的重要推手，該工會顧問林冠維、邱昭勝，兩位也是新科議員，22日與工會幹部、勞工局同仁共同前往，將年菜、香腸、風扇等愛心物資，分送給居住在本市安南區、北區、東區、南區、永康、歸仁、新市、善化、西港、麻豆、官田、六甲、楠西、玉井、鹽水、柳營、後壁、新營等18區職災勞工及修繕等弱勢家庭。

22日第一站關懷的是安南區現年80歲的蔡老翁，妻子已過世，子女經濟狀況亦不佳，其獨自居住在破損老舊的房屋，家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，勞工局「做工行善團」今年獲報陸續由電氣、泥水、木工、鋁製品、油漆工會及正懿企業有限公司等單位協助修繕完成，志工也搬運整修好的床組、衣櫥等二手家具給案家，讓蔡姓案主有個舒適的居住環境，今日案主看到幫忙房屋修繕的志工前來關懷，感覺特別暖心。

另居住於楠西區51歲的郭君，今年3月工作時不慎落入冷卻水池，導致下半身2-3度燒燙傷，前後歷經五次清創植皮手術，出院後因雙下肢燒傷關節攣縮，需乘坐輪椅，現每週3次搭乘復康巴士至永康奇美醫院進行復健，期間職災個管員協助申請職災傷病給付及市府受傷住院慰問金，待郭君身體較為恢復後將協助轉介職能復健，以便日後可以順利重返職場。

王鑫基局長表示，「有情有疼心的厝」房屋修繕計畫結合十大工會及單位志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成197戶。在此非常感謝台南市木工業職業工會的愛心，讓弱勢、職災家庭們在冷冽的寒冬，能感受到這股社會溫馨的暖流。