男寧匯1千給詐團...也不願買運彩　因為「世足2次押日本都輸」

▲台中警方苦思如何阻擋民眾被騙匯款，即使只是要匯1、2千元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區32歲徐姓男子受到高中同學會群組成員慫恿要投資虛擬貨幣，結果只是要匯1、2千元玩玩，仍被行員阻擋，原來對方是國外的私人帳戶，疑似詐騙集團，警方到場苦勸不聽，換個方式說「既然要被騙，不如買運動彩券，做公益」，不料徐男卻回說，他押了2次世足賽日本隊都輸，不買，警方接著再勸，「那你買法國好了」，最後還是在哈哈大笑中阻止匯款。

台中市警五分局松安所員警沈孝剛、陳靖軒日前接獲中國信託行員轉報，有人要匯款到國外疑似被騙，經趕往了解，原來徐男在高中同學會群組中，有人分享投資虛擬貨幣不到1周獲利翻倍的訊息，徐男雖然早看過投資虛擬貨幣的詐騙新聞，明知有可能被騙，但還是願意抱著姑且一試的心態，尤其是他在世足賽輸了幾萬元之後。

徐男於是聽從群組指示下載app、註冊會員並辦理約定帳戶，打算先投資1、2千元試試水溫，即使被騙也沒關係。

徐男為了匯款一事，請假到銀行辦理，不久，警察也來了，儘管員警解釋假投資詐騙的案例層出不窮，徐仍執意匯款，警方苦勸不聽，告知徐與其助長詐騙集團，不如買運動彩券。

不料，徐男竟說，他押了世足賽日本隊2次，2次都輸，不願再買，警方不死心再問「你覺得阿根廷和法國，誰會贏？」徐男回答「阿根廷」，員警答說「那你買法國！」徐男聞訊哈哈大笑，終於決定不再匯款。