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Steaker涉吸金詐騙數億　創辦人兄弟漏夜複訊「官網回應了」

▲▼黃偉軒Steaker吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

▲Steaker創辦人黃偉軒涉吸金案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

虛擬資產配置平台Steaker創辦人黃偉軒，因涉嫌公開推出多種投資方案，宣稱保本獲利，年化報酬最高可達88%，估計從2020年起，違法吸金詐騙數億元。檢調單位21日展開搜索約談，黃偉軒和弟弟黃浩軒等5名被告深夜陸續被移送台北地檢署，其中被告盧天心已被檢察官依違反《銀行法》罪嫌諭令25萬元交保。

針對檢調偵辦動作，Steaker官網釋出回應，「有關今日（2022年12月21日）本公司被搜索調查，以及創辦人暨執行長 Wilson Huang 被訊問一事，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。」

官網指出，「自FTX系統性風險事件造成對 Steaker 業務上的衝擊及損失後，創辦人Wilson Huang及團隊一直未曾放棄，試圖擬出方案幫助公司以及受影響用戶獲得補償，並且向 FTX 展開追償行動，更積極地規劃未來藍圖，期望以新推展的業務儘速幫助公司及本次受影響用戶脫離虧損、開始獲利。」

▲▼黃偉軒Steaker 吸金案，弟弟黃浩軒。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃偉軒的弟弟黃浩軒也被移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

Steaker官網10月份才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，還宣稱自家是最專業與值得信賴的虛擬資產策略專家，「提供多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益。」在2020年10月間，客戶虛擬總資產突破5千萬美元。

針對全球第二大加密貨幣交易平台FTX於11月聲請破產，Steaker也公告曝顯金額達1066萬美元，並不斷更新訊息，向投資人表示，為了加速協助用戶紓困及向 FTX 交易所追償，已聘請理律法律事務所來處理相關事務。

▲▼黃偉軒Steaker吸金案被告盧天心。（圖／記者劉昌松攝）

▲Steaker員工盧天心被檢察官諭令25萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，Steaker涉嫌未經許可，公開在網站上推出各式各樣的投資方案，宣稱依投放金額，年化報酬可從5.8%到88%，涉嫌違反《銀行法》違法吸金、《刑法》詐欺等罪，檢察官21日指揮調查局台北市調處、資安工作站執行搜索7處，並約談黃偉軒、黃浩軒兄弟在內5名被告。

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Steaker吸金詐騙銀行法詐欺黃偉軒

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