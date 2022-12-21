世新教授剛退休遇詐騙「4天狂噴150萬」　遭學生批丟臉回嗆：去屎

▲前世新大學教授蔣載榮（圖中）遭投資詐騙。（圖／翻攝自蔣載榮臉書）

記者陳雕文／新北報導

今年剛從世新大學退休的教授蔣載榮，本月在臉書看到「財經專家阮慕華」的投資訊息，蔣載榮基於好奇加了LINE，他先投了50萬試水溫並確實獲利，接著又因一句話再掏出100萬，最後才知受騙急報案。蔣載榮相當氣憤，甚至要阮慕驊本人負責，結果遭學生留言批評「當過你學生真丟臉」，雙方在臉書對嗆。

▲圖為詐騙社團要求會員開戶的「利興證券」網站，蔣載榮事後調查發現該公司早已解散。（圖／翻攝自蔣載榮臉書）

前天剛過66歲生日的蔣載榮，曾在1990年被推舉為台灣十大專業攝影家之一，可說是暗房攝影的權威，並自1992年8月起在世新大學任教，於今年初退休。

到了本月初，蔣載榮被財經專家「阮慕驊」的臉書吸引，按下「詳情」就進入LINE對話框，後來的10天裡，蔣載榮一直跟假的阮慕驊對話，大聊股票等資訊，但也在這過程當中讓對方得知他的財務狀況，最後蔣載榮被拉進另一個社團，由假的阮慕驊「助理」持續接洽。

▲蔣載榮驚覺被騙，趕緊到派出所報案。（圖／蔣載榮提供）

蔣載榮於本月12日先投了50萬元投資試試水溫，發現確實獲利，讓他心情大好，但沒想到「阮慕驊助理」開始嫌棄，認為蔣載榮投資的金額太少，若不加碼只好請他退出社團，蔣載榮不疑有他，在本月15日又投了100萬元，再次得到了20%收益，但就在蔣載榮喜出望外之際，突然接到一通電話。

蔣載榮表示，「一早就接到一名陌生女子打電話給我，她跟我說有在另一個群組看到了我的匯款單，並說我被詐騙了，我聽完立即去派出所報案，而詐騙的社團後來還在網路上繼續演戲，假好心告知如何從庫存提領到錢包，連密碼都告訴我。」

蔣載榮說，「原本我是想，等款匯入銀行戶頭就去警局撤案。沒想到兩天後對方聲稱我的帳戶IP有誤，要我再匯158萬當作保證金，到了此刻我確定了，錢真的被騙了。」

▲蔣載榮將經歷PO上臉書，卻遭學生留言批評，他不甘示弱回嗆。（圖／翻攝自蔣載榮臉書）

蔣載榮把切身經歷PO上個人臉書並說，「奉勸股友，不要相信網路世界的發財夢。」許多親友按讚關心，紛紛痛斥政府無能把關，但也有學生留言批評，「怪政府怎麼不怪自己白癡自己貪，政府整天宣導要注意詐騙你還被騙，以前當過你學生真的有夠丟臉的。」蔣載榮火大回嗆，「好棒喔，去屎。」學生再嗆，「好棒喔，賠死！爽啦！」最後蔣載榮發一個比倒讚的貼圖結束對話。

蔣載榮除了呼籲大家別被騙，也認為正港的阮慕華需要負責任，但其實阮慕華在本月11日，也就是蔣載榮投資50萬的前一天，就在臉書上發文提醒網友，「我沒有Line群組、也不會閒到會加你LINE好友、更不會帶進帶出任何投資、所有用我及助理名義加你好友的全是詐騙、不用一直問了那就是詐騙。」

▼阮慕驊早在蔣載榮投下50萬的前一天，就於臉書發文，呼籲大家別被騙。（圖／翻攝自阮慕驊臉書）