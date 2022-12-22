妙齡女應徵當跑腿賺外快「一次200元」　險淪洗錢車手

▲妙齡女到超商代領匯款差點成了洗錢車手。（示意圖非當事人／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

詐騙集團手法層出不窮，高雄陳姓女子（27歲）日前在派遣求職的網站平台應徵跑腿外送員，其中一項工作內容是前往超商代購繳費，且一次跑腿就可賺200元，便申請接單，並提供自己帳戶讓「雇主」將款項匯入，不知情的陳女前往超商代領了9次後，發現自己的帳戶竟變成警示帳戶，才得知遭詐騙集團利用，嚇得趕緊到新興分局報案。

21日凌晨1時許，一名陳姓女子慌張地跑到前金分駐所報案，稱其日前在媒介派遣求職的網站平台應徵跑腿外送員，陳女看到其中一項派遣工作內容係前往超商代購繳費，且一次跑腿就可賺200元，便申請接單，並提供自身帳戶讓詐騙集團將款項匯入，不知情的陳女收到款項後，以為是雇主轉入的代購費，便聽從指示前往超商繳費。

▲妙齡女到超商跑腿代領匯款差點成了洗錢車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

原本陳女以為僅是單純的跑腿工作，在短短一個禮拜內接了9次「跑腿」任務，事後欲從帳戶提領出賺取的代購費時，卻發現帳戶遭到警示，才驚覺「代購」只是話術，跑腿打工的背後，其實是被詐騙集團利用充當車手，已成為詐騙共犯。

新興分局表示，統計今年5種最常見騙術，分別為投資詐欺、假網拍、假交友（投資詐財）、解除分期付款詐欺(ATM)、假求職等。其中，近期常見的詐騙手法以「求職詐騙」為大宗，詐騙集團利用「想快速輕鬆賺錢」的人性弱點，標榜只需提供存摺、印章、提款卡，便能日進斗金，殊不知許多被害人慘遭詐騙集團囚禁、凌虐、甚至死亡。

新興分局呼籲，民眾於求職打工時，應盡量透過合法、有保障的管道應徵工作，若遇到雇主要求提供存摺、帳戶等狀況時，民眾應該提高警覺，必要時，可向警方求證，查證提供來路不明工作機會的公司提出的條件或要求是否「有詐」。