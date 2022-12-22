關台兩年！　中天遭NCC罰160萬勝訴　他喊：平反中天是新總統義務

▲羅智強表示，中天勝訴是「遲來的公道」，平反中天，是新總統的義務。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞台違反事實查證原則、偏頗訊息等，三度裁罰共160萬元，經中天提告後，行政訴訟結果近日出爐，台北高等行政法院判決撤銷罰鍰，對此，NCC表示，一定會提起上訴。前台北市議員羅志強則表示，這是「遲來的公道」，平反中天，是新總統的義務。

北高行政法院認為，中天新聞有提出證據資料，證實節目及新聞事實，都有相當理由可信，並未違反事實查證原則，因此判決撤銷罰緩，對此，NCC任祕書黃文哲表示，目前還沒有收到判決書，但已從網路上得知消息，未來一定會上訴。

羅智強表示，中天在2019年因批評政府登革熱防疫措施、農漁產滯銷、農委會主委陳吉仲不適任，遭會NCC以違反事實查證原則，三度裁罰共160萬，並列為不讓中天換照的「罪行」，而中天認為已盡查證義務，未損害公共利益，不服NCC濫罰，提行政訴訟，北高行政法院審理後認為，中天於製播的新聞及節目中，都有提出可信為真實的證據資料，所批評的內容，並非沒有違反事實查證原則，判決NCC的裁處均不合法，全數撤銷。他指出，北高行政法院的判決，不僅認證「陳吉仲是有史以來最不適任的農委會主委」，更再次證實NCC就是民進黨的最大側翼打手。

「媒體監督政府乃是天職，新聞自由更受憲法保障」，羅智強指出，NCC不但未維護媒體不受外力干預的自主性，反而成為干預媒體自主的來源。他提到，處罰中天的理由之一，竟是未依照政府的澄清平衡報導，北高行政法院判決就指出，無論政府機關是否曾發布新聞稿澄清，均與媒體是否違反事實查證原則分屬二事，不應混為一，NCC的裁罰是擴張解釋法令。

羅智強提到，對於北高行政法院判決，NCC毫無反省與羞愧，居然反嗆法院判決有誤，要法院「尊重」NCC的事實判斷。讓他大嘆，2024不管是誰當總統，「平反中天」，補正台灣被民進黨摧殘的新聞自由，都是新總統責無旁貸的義務。