高檢署檢察官出任竹市副市長　羅智強大讚高虹安：有氣魄+100分

▲羅智強大讚高虹安第一波內閣人事安排「非常有亮點」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安，雖捲入詐領助理費案件，但她今（19）日上午仍親自出面召開記者會，公布第一波小內閣人事名單，宣布副市長由現任高等檢察署檢察官蔡麗清擔任，引起各界討論。對此，前台北市議員羅智強也透過臉書指出，高虹安的人事安排非常有亮點，「這一次，我給高虹安+100分！」

高虹安宣布副市長由現任高檢署檢察官蔡麗清擔任，且替自己立下8字目標「廉政興利、為民服務」，確保市政往正確道路上前進。對此，民眾黨主席柯文哲也表示，如果司法不符合比例原則，就要比照標準，「既然民進黨道德水準這麼高，就用同樣標準檢視一下」。

羅智強則以「不鄉愿、有氣魄」為題發文，表示新竹市這波人事安排除惡務盡、撥亂反正。他表示，不得不說，高虹安的副市長找高檢署檢察官，是非常有亮點的人事安排，他指出，人民已經受夠民進黨的囂張惡霸濫權貪腐，政黨輪替的目的，就是把這些害蟲全部抓出來，大讚「這一次，我給高虹安+100分！」此文一出也引來大批網友紛紛留言，「新竹一定有很多貓膩在，高市長請你加油」、「支持高市長，通通把新竹大祕寶一一掀出來！」